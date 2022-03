Vincitore Grande fratello vip 2022, chi è?/ Testa a testa Lulù e Jessica Selassiè, ma attenzione a Delia…

Grande fratello vip 2022, gli scommettitori fanno pronostici sul vincitore finale: le sorelle Lulù Sélassié e Jessica Sélassié si fanno battaglia

Sta per volgere al termine il Grande fratello vip 2022, la cui finale è prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5 , e intanto -dopo oltre 50 eliminazioni e 6 mesi di permanenza nella Casa per i concorrenti (tempo record storico di durata per il reality dei vipponi), i bookmakers scommettono sul papabile vincitore finale. Le quote di scommesse giungono sulle principali piattaforme adibite per le stesse, Snai, Sisal, Codere, Novibet, Olybet, e vedono inaspettatamente in testa alla classifica del papabile trionfatore tra i gieffini le sorelle princess superstiti nel reality più longevo che la storia dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip ricordi, Lulù Sélassié e Jessica Sélassié. Non manca, inoltre, tra i più quotati candidati alla vittoria del montepremi del reality di Alfonso Signorini, Delia Duran, promessa sposa di Alex Belli, reduce dall’epilogo del triangolo condiviso con l’attore e la colonna portante del reality, Soleil Sorge.

Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa indica la classifica provvisoria sul vincitore finale del Grande fratello vip 2022, stilata con la media ponderata delle scommesse dei bookmaker indicate sul nome di colui o colei che alzerà la coppa del vincitore al reality. In testa abbiamo l’icona influencer per antonomasia della Casa, Lulù Sélassié (seconda finalista), che con il suo inconfondibile stile ha stregato fan e non, tanto da diventare un etereo meme virale sui social network, tra cui in particolare TikTok. Al secondo posto, alle sue spalle, potrebbe fronteggiarla in finalissima la sorella e rivale Jessica Sélassié, che ha da poco chiuso i rapporti con la crash annunciata Barù Gaetani, il quale ha conquistato tuttavia il titolo di quarto finalista alla 48esima diretta del Gf vip 6 del 10 marzo 2022.

Tra i più quotati gieffini in lizza per la vittoria del Grande fratello vip 2022, anche Delia Duran

Al terzo posto, Davide Silvestri (terzo finalista che ha eliminato dal gioco del Grande fratello vip 2022, Soleil Sorge), e -lo ricordiamo – ha commosso il pubblico tv con il suo contributo artistico all’intrattenimento targato Mediaset prestando la sua voce all’interpretazione del monologo sul genocidio degli ebrei, estratto dal libro Yossl Rakover si rivolge a Dio, di Zvi Kolitz, in occasione della giornata della Memoria del 27 gennaio 2022. Quarto posto, nella classifica delle scommesse sul vincitore del Grande fratello vip 2022, poi per Delia Duran, che dichiara dalla Casa di non sentire molto la mancanza del promesso sposo, Alex Belli (il quale ha donato a Soleil Sorge l’equazione dell’amore in semifinale. Crisi pre-matrimonio all’orizzonte per Delia?). Quinta posizione in classifica per Giucas Casella, di cui ricordiamo l’influenza social degli aforismi lanciati dalla Casa, come “L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga”. Sesto posto per Barù Gaetani, il quale ha eliminato dal gioco dei vip Sophie Codegoni alla nuova nonché 48esima diretta del reality show, divenendo il quarto finalista del Grande fratello vip 6.

Non ci resta, quindi, che attendere la finale del reality per scoprire il nome del vincitore finale effettivo.



