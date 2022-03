Barù chiude definitivamente con Jessica Selassié/ “Una cosa che non mi interessa”

Dopo aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip conquistando il terzo posto, Barù in un’intervista a Italia a Tavola ha rivelato i suoi progetti per il futuro tornando a parlare della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e della sua storia con Jessica Selassié.

L’esperto di vini ha confessato ciò che l’ha reso più felice della sua avventura terminata da poche settimane: “Sono stato capito dal pubblico di massa che, prima di questa avventura, non era proprio il mio target”. Rivelando anche ciò che per lui è stato davvero difficile: “Non vedere un orizzonte per giorni e giorni è stata la cosa più traumatica”, anche se ammette di aver imparato molto da questa esperienza: “Mi hanno fatto capire che, se voglio, posso fare qualsiasi cosa. Che ho tanta pazienza”.

Barù ha chiuso definitivamente con Jessica Selassié

In merito alla sua pseudo storia con Jessica Selassiè iniziata all’interno della casa Barù ha confidato: “Onestamente non mi interessa, è una cosa che non mi sfiora nemmeno. ogni chiacchiera mi scivola addosso. Quando sono uscito dalla casa sono tornato alla mia vita di tutti i giorni“.

Non solo l’esperienza passata, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato all’intervista anche i suoi progetti per il futuro, come quello di aprire un temporary store a Milano chiamato Braci, riprendendo quello che più volte all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha ribadito essere un suo punto forte.

