Barù difende Jessica Selassiè/ “Riversate tutto l’odio su di me che lo so gestire”

Barù si scaglia contro gli hater di Jessica Selassiè e la difende

Barù Gaetani, ex partecipante del GF Vip, è intervenuto sui social riferendosi non troppo indirettamente a Jessica Selassiè. La vincitrice del reality condotto da Alfonso Singorini è stata più volte insultata sui social; in seguito, ha deciso di sensibilizzare sul cyberbullismo e l’odio sul web organizzando delle dirette con il suo team di avvocati.

Il cuoco sui social ha dichiarato: “Riversate su di me l’odio perché lo so gestire, non me ne frega nulla”, questa è la risposta dell’ex gieffino alla considerazione di un utente che scrive: “C’è gente che fa dirette con gli avvocati per dire quanto gli hater possono essere crudeli”. La frase fa esplicito riferimento alla principessa etiope e alle sue dirette su Instagram.

Barù chiarisce i rapporti con Jessica ai fan dei Jerù

Ormai è risaputo che una buona fetta dei fan che seguivano il GF Vip, desideravano una storia d’amore tra Barù e Jessica che, purtroppo, non è mai sbocciata. Il cuoco ha sempre negato di avere un interesse per la principessa etiope e lo ribadisce anche in questa occasione: “Come vivo che ogni minima cosa che faccio venga collegata ad una che non frequento? Tipo che ne ho le palle piene?”

Queste parole hanno deluso i Jerù che volevano a tutti i costi una loro relazione e che non hanno gradito l’ironia pungente dell’ex gieffino. Molti, invece, apprezzano questo lato “duro” di Barù e pensano che dietro ci sia molto altro da apprezzare. Ad ogni modo, sembra che tra i due gieffini non ci sia proprio nulla e questa risposta del cuoco non fa altro che confermarlo ancora una volta. Sicuramente però, tra Barù e Jessica è rimasta stima e affetto e questo lo dimostra il gesto del foodblogger verso la principessa etiope.

