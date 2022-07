Barù e Jessica Selassié si sono riavvicinati?/ Si ignorano al matrimonio di Silvestri

Barù Gaetani e Jessica Selassié al matrimonio di Davide Silvestri

Nei giorni scorsi Barù Gaetani e Jessica Selassié avevano fatto impazzire i fan per una serie di storie su Instagram. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, ironicamente, ha svelato di non apprezzare Campo de fiori a Roma: “Mi sta sul cazz*”, ha affermato in una diretta su Instagram. Poco dopo Jessica Selassiè ha postato una foto dalla celebre piazza romana scrivendo “Love It”. Nel fine settimana Barù e Jessica si sono incontrati al matrimonio di Davide Silvestri con Alessia Costantino. Sui social è circolata una foto dei Jerù – come li chiamano i loro fan – insieme a un pizzaiolo: “Hai messo insieme di nuovo Barù e Jessica. Sei il nostro eroe”, hanno commentati alcuni utenti su Twitter. Ma stando a quanto dichiarato da The Pipol, la foto non significherebbe molto di più.

Nessun riavvicinamento per i Jerù?

Il portale di gossip The Pipol, pubblicando alcune foto di Jessica Selassié e Barù al matrimonio di Davide Silvestri, scrive: “Barù non ‘vede’ Jessica al matrimonio. I due pare siano lontanissimi”. E ancora: “La voglia di una pizza avvicina Barù e Jessica. Ma i due continuano a festeggiare da separati”. Sembra infatti che Barù si sia preoccupato che il bancone fosse pulito prima che venisse preparata la pizza senza glutine per la principessa Selassié. I fan dei due ex gieffini, però, hanno duramente criticato queste news sui loro beniamini: “Ma chi scrive questi articoli un bambino di 5 anni? Anzi mio nipote farebbe di meglio”. E ancora: “Che notizia… quale sarebbe la stranezza? Non stanno insieme e giustamente non stanno appiccicati”.

