Barù Gaetani caccia Jessica Selassiè/ “Domani a quest’ora non ci vedremo più…”

Barù Gaetani ha cacciato Jessica Selassiè dalla sua stanza. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Barù e Jessica è sempre stato sotto la lente di ingrandimento. Sia i telespettatori che gli altri inquilini hanno sempre guardato con sospetto questa coppia. Jessica Selassiè è rimasta appiccicata a Barù seguendolo in stanza mentre lui voleva dormire. Il discorso tra loro è sembrato delirante. Jessica gli ha fatto notare: “Sarà strano che ora la gente quando esco si gira e mi guarda“. Barù l’ha guardata con imbarazzo dicendole: “Ora non esageriamo. Non è che sei diventata Madonna”. Jessica Selassiè ha poi fatto notare a Barù come quella sarebbe stata la loro ultima notte assieme: “Domani a quest’ora non ci vedremo mai piu”. Barù le fa eco: “Pensa te, finalmente”.

Nel frattempo, Jessica continuava però a trattenersi nella stanza di Barù. La sua presenza impediva a Davide di andare a dormire. Barù Gaetani ha approfittato allora della situazione e quando Davide è entrato in camera, rivolgendosi a Jessica le ha detto: “Bene, buonanotte. Io e Davide dobbiamo parlare ora. Devi lasciare la nostra stanza”. Barù ha così liquidato Jessica Selassiè che si è subito allontanata. Sui social in molti hanno commentato questo siparietto. Qualcuno ha fatto notare come per Barù l’arrivo in camera diDavide abbia rappresentato un’ancora di salvezza.

Puntata spinosa per Barù Gaetani che si è confrontato con Jessica, la Selassiè afferma che con lo chef non c’è una buona amicizia, dopo che lei ha messo in dubbio la parola di lui. Secondo Signorini la concorrente si sarebbe presa una bella sbandata, Jessica è in lacrime, forse si aspettava da parte dell’uomo un atteggiamento diverso nei suoi confronti, ma Barù ci tiene a precisare che non ha mai voluto prenderla in giro. Non la pensa allo stesso modo Adriana. Lo chef viene mandato in Mistery Room per un confronto con Alex perché nei giorni passati è stato molto severo nei suoi giudizi, difatti lo ha definito una macchietta capace di gettare “sotto un treno” la moglie solo per guadagnare visibilità. Signorini gli fa leggere un post social di Belli in risposta alle sue accuse, l’attore lo rimprovera di non aver mai avuto il coraggio di affrontarlo, accusandolo di aver preso in giro anche Jessica. Barù sceglie di sfidare al televoto Sophie, i concorrenti sono al corrente dell’eliminazione, ma non sanno che il più votato andrà dritto in finale. Il verdetto elimina la Codegoni con il 39% dei voti, contro il 61% di Barù. Jessica confida a Delia la sua delusione nei confronti di Barù, la modella si scontra con lo chef e prende le difese della Selassiè. Dopo la festa danzante di sabato sera, il nipote di Costantino tenta un ravvicinamento e si scusa con la Principessa per le parole che le ha detto nel Confessionale, alla fine c’è rimasto male anche lui.

Alla vigilia della finale sta tentando di ricostruire un rapporto civile con la Selassiè. I Vipponi sono stanchi ma euforici, la finale si avvicina e ognuno spera di portarsi a casa la vittoria. Per ringraziare il pubblico che li ha sostenuti in questo viaggio, decidono di prendere un grosso palloncino bianco e rilasciare una dedica. Barù ringrazia il Grande Fratello per l’esperienza che gli ha fatto vivere, soprattutto parole di gratitudine le rivolge al pubblico che è stato capace di capirlo e lo ha sempre appoggiato al televoto. Barù ascolta Jessica cantare in cucina e le propone di esibirsi ma la ragazza ha difficoltà a farlo da sola di fronte ai suoi compagni di viaggio, poi lo chef e Davide riescono a convincerla e canta davanti a loro. Barù a pochi passi dalla finale sta ricucendo un rapporto che nella puntata andata in onda giovedì si è strappato, ma lo chef conosce i punti deboli della Selassiè e visto i consensi che ha, non gli conviene tenerle le distanze. Quest’anno in molti sono rimasti delusi, avrebbero voluto in finale altri nomi, nonostante Barù ha i suoi sostenitori, c’è chi lo considera un voltagabbana per il suo tornaconto. In questa storia Jessica è la vittima in preda a uno stratega che la lascia e poi la ripiglia per portare avanti dinamiche di gioco a discapito della ragazza che ha preso una seria cotta per lui. Chissà se al prossimo televoto Barù verrà “punito” dal pubblico?



