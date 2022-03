Jessica Selassiè gela Barù “Ti bloccherò su Instagram”/ “Fuori di qui non ti vedrò”

Jessica Selassiè e Barù Gaetani ultimo giorno insieme?

Il Grande Fratello Vip 6 si conclude stasera. L’appuntamento è per le 21:40 su Canale 5 con l’ultima puntata del programma. Fine del percorso televisivo che accomuna Jessica Selassiè e Barù Gaetani. Poche ore fa i “Jerù” sdraiati sul letto hanno fatto il punto sul loro futuro. La princess (fake?) ha confessato: “Almeno qua ti posso conoscere. Tanto fuori non ti vedrò più“. Ha poi aggiunto: “Praticamente tra 48 ore non mi vedrai più”. Il toscano ha smorzato con ironia: “Che bello, non vedrò più le vostre facce”. Jessica Selassiè ha quindi avvisato il co-inquilino: “E non mi cercare su Instagram perchè tanto ti avrò già bloccato“. Infine, la concorrente del GF VIP ha stuzzicato Barù Gaetani: “Alla fine sei un tenerone…”. E lui ha confessato: “Sì, ho un lato che per fortuna non si manifesta”.

Si conclude il GF VIP 6, l’edizione più lunga di sempre

Questa sera va in onda alle 21:40 su Canale 5 l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto per decretare l’ultimo finalista ci sono Jessica Selassiè e Giucas Casella. Il vincitore raggiungerà Davide Silvestri, Delia Duran, Lulù Selassiè e Barù Gaetani. Questa edizione è durata ben sei mesi (la prima puntata è stata trasmessa il 13 settembre) e hanno varcato la “porta rossa” ben 38 concorrenti che hanno trascorso nella casa di Cinecittà fino a 183 giorni (è il record italiano eguagliato solo dal “GF 11”). In tutte queste settimane ci sono stati quattro ritiri, l’espulsione di Alex Belli (lo scorso anno sono state cinque) e tantissimi telespettatori: in media oltre 3 milioni di italiani sono stati davanti alla tv con circa il 20% di share.

