Barù Gaetani e Davide Silvestri/ “Nostro soprannome? #glisfigati, perché…”

Barù Gaetani e Davide Silvestri sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile 2022. I due si sono presentati davanti alle telecamere di Mediaset per testimoniare la loro amicizia, che prosegue anche dopo la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto: “Sono al 70%, ogni giorno che passa sto meglio. Quando sono al 100% ne ho per tutti”, tanto che prima di entrare Davide gli ha fatto “una serie di raccomandazioni”.

BARÙ GAETANI E JESSICA SELASSIÈ SI FREQUENTANO?/ Lui: "Non sono innamorato, basta"

BARÙ GAETANI E DAVIDE SILVESTRI: “CI CHIAMIAMO #GLISFIGATI”

Nel prosieguo della diretta televisiva di “Verissimo”, Barù Gaetani e Davide Silvestri hanno scherzato sul matrimonio di quest’ultimo e sul suo ‘sì’: “Ci sarà – ha asserito Barù –, spero si faccia a novembre. Tra gli invitati ci sarà anche Jessica Selassiè, così finalmente la vedrò”. E, ancora: “Noi ci chiamiamo #glisfigati. Batman e Robin? No, un soprannome troppo gentile”. Dopodiché, spazio a un’ultima gag da parte dei due ospiti con la conduttrice Silvia Toffanin, con Barù che ha detto: “Adesso hai raggiunto il plateau degli ascolti, se vuoi mantenerlo devi tenerci qui come ospiti ancora un altro po’…”.

LEGGI ANCHE:

Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino/ "Del GF VIP Barù e Katia invitati", frecciata a Alex Belli?Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri/ La coppia ora è pronta il matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA