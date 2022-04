Pechino Express, perchè assente Costantino Della Gherardesca? C’è Enzo Miccio/ “Pensaci tu a quei rammolliti”

Costantino Della Gherardesca assente a Pechino Express 2022: al suo posto Enzo Miccio. Perché conduce il wedding planner? Cambio di conduzione nel popolare game reality trasmesso su Sky Uno dopo l’infortunio di Costantino della Gherardesca durante una prova. A raccontare cosa gli è successo è stato il popolare conduttore che sui social ha scritto: “non chiedetemi altro: è successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane Pechino Express”.

Nonostante le difficoltà, Costantino non ha perso l’entusiasmo anzi sui social ha condiviso una divertentissima storia dicendo: “c’è stato un periodo in cui la finestra di casa è stato l’unico sguardo sul mondo. Dopo giorni a guardarla si cominciavano ad immaginare luoghi lontani…divano e plaid di lana, poltrona e tisana del ventre piatto, letto alle 20.30 e romanzo indiano. E’ tutto vero! Inizia Pechino Express, io per il momento me lo godrò da casa. Enzo Miccio pensaci tu a quei rammolliti, io continuo con la mia danza del ventre piatto”.

Costantino Della Gherardesca sostituito da Enzo Miccio a Pechino Express 2022

Costantino della Gherardesca costretto a lasciare momentaneamente il timone della nuova edizione di Pechino Express 2022 per un incidente di percorso. Il conduttore, infatti, soffre di cervicobrachialgia: un dolore che va a coinvolgere il collo, il braccio e la spalla e le dita della mano. Questo infortunio l’ha costretto a lasciare la conduzione del popolare game show reality trasmesso su Sky Uno. Al suo posto arriva Enzo Miccio, il celebre wedding planner che in passato ha partecipato alla terza edizione di Pechino Express proprio in coppia con Costantino della Gherardesca nell’inedito ruolo di “disturbatori” ufficiali delle coppie in gara.

Un cambio che potrebbe incuriosire i telespettatori e giovare dal punto di vista degli ascolti. Chi può dirlo! Non resta che seguire le nuove puntate di Pechino Express per scoprirlo!











