Barù Gaetani è sempre più vicino a Jessica Selassiè/ “Mi piace l’anima delle persone”

Barù Gaetani ha fatto una rivelazione sul suo orientamento sessuale lasciando di stucco Jessica Selassiè. In tanti sono rimasti stupidi del fatto che Barù si sia definito fluido. Cosa avrà voluto dire il nipote di Costantino Della Gherardesca? Alcuni fan si sono preoccupati ascoltando questa sua affermazione. Barù ha infatti confidato a Jessica: “Oggi sono fluido. Prendo quello che viene. Nel senso che mi piace l’anima delle persone”. Barù è eterosessuale ma dalle sue parole si evince che sia aperto anche ad altre possibilità. Sembra così naufragare una possibile storia con Jessica Selassiè anche se c’è da dire che in passato Barù Gaetani ha avuto delle storie con Victoria Cabello e con Maria Carla Boscono.

In molti temono che questa confessione di Barù Gaetani possa far naufragare del tutto la possibilità di una storia con Jessica, altri invece hanno paura che possa causargli problemi con la produzione per non essere stato pienamente sincero. Sui social, qualcuno scrive: “Signori e signore, la nave sta per affondare dopo questa notizia. Pare che Barù non sia stato effettivamente sincero e ne parleranno lunedì in puntata, qualcuno avrà da dire sulla sua vera sessualità”. D’altra parte, proprio qualche settimana fa, Barù si era mostrato infastidito dopo aver appreso che gli autori del Grande Fratello vip stavano facendo di tutto per gettarlo tra le braccia di qualcuna.

Barù Gaetani conquista il pubblico per la sua ironia

L’irriverenza e l’ironia possono essere armi fondamentali per riuscire ad emergere all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sopratutto a percorso già avviato. A farle proprie è sicuramente riuscito Barù Gaetani; nonostante sia uno degli ultimi ingressi all’interno della casa, il suo carattere istrionico e divertente hanno colpito pubblico e coinquilini. Anche nella trentaquattresima puntata del reality, andata in onda venerdì 14 gennaio, il nobile è riuscito a strappare delle sonore risate. Già ad inizio serata è riuscito a dare il suo tocco di ironia ad un momento molto teso; il presentatore aveva infatti invitato i concorrenti a dividersi in due fazioni, scegliendo tra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. L’uomo dal sangue blu ha finto di schierarsi con la showgirl per poi passare dalla parte della cantante, genereranno l’ilarità dello studio. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha avuto modo di pizzicarlo nuovamente sul suo fascino che sembra riscuotere discreto successo tra alcune donne della casa. Chiamato prima solo in confessionale, interrogato sul suo rapporto con l’amore in generale e poi con le donne all’interno della casa, è stato poi raggiunto da alcune coinquiline per scherzare sulla situazione. Per la circostanza è stata mandata in onda anche la sua passione per una versione particolare dell’oroscopo oltre ad un massaggio molto sexy fatto a Jessica Selassiè.

Per il resto Barù Gaetani ha evitato di netto tutte le discussioni e scontri che hanno caratterizzato la serata, distinguendosi per carattere e coerenza. È inoltre riuscito a distinguersi anche nel momento della nomination, decidendo di fare il nome di Sophie motivandolo con la volontà di dare la possibilità a Jessica e Alessandro Basciano di riavvicinarsi. Terminata la diretta Barù non si è distinto per momenti particolari, dedicandosi ai consueti momenti riguardanti la cucina e le simpatiche gag con alcuni componenti della casa. Dopo poche settimane dal suo ingresso il nobile è certamente tra i preferiti del pubblico, colpiti dallo spirito portato all’interno della casa e dallo stile dell’uomo.



