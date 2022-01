Jessica Selassiè/ Sta nascendo l’amore con Barù? Ma il food blogger è criptico…

Lunedì 10 gennaio è andata in onda la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip, come sempre carica di momenti degni di nota e di personalità che si sono messe in mostra a discapito di altre. Dopo le turbolenze delle ultime settimane, Jessica Selassiè sembra condividere con il resto dei coinquilini un discreto momento di calma. La giovane principessa era stata coinvolta in accese discussioni con diverse componenti della casa, in particolare Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Dopo l’intervento del conduttore della scorsa puntata i dissapori sembrano vivere una tregua. Anche nel corso dell’ultima diretta la principessa etiope è sembrata più osservatrice che dedita al coinvolgimento.

Nonostante siano stati tanti i temi trattati nel corso della serata, Jessica è rimasta sulle sue cercando quasi di osservare in maniera strategica il comportamento degli altri. In particolare ha preferito il silenzio anche dopo la clip di inizio serata che ha riassunto proprio le ultime divergenze all’interno del reality. La principessa è risultata poco partecipativa anche quando è stata chiamata in causa in merito al presunto triangolo amoroso con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest’ultimo è stato infatti motivo di scontro tra le due amiche visto anche l’interesse di Jessica che si è sentita quasi tradita dall’ex tronista. Nel momento della nomination la giovane ha avuto la possibilità di procedere al nome in maniera segreta, vista l’immunità conquistata nella puntata precedente.

JESSICA SELASSIE’, LA NOMINATION DI SOLEIL E IL LITIGIO CON BARU’

Il nome scelto è stato quello di Soleil; a suo dire, nonostante il tempo che passa, non dimentica le azioni e le parole offensive subite, cosa tra l’altro confermata anche poche ore fa a Federica Calemme: “A oggi ci salutiamo, parliamo – dice riferendosi alla Sorge – l’ho perdonata ma non dimentico quello che ha fatto…motivo per cui l’ho nominata lunedì in puntata. Non mi fido più di lei, faccio dei passi indietro. Prima invece ero convinta che fuori da qua avremmo potuto essere davvero amiche. Adesso non lo so”. La giovane si è resa protagonista di un nuovo scontro con Sophie Codegoni. In particolare per una semplice divergenza riguardante questioni di cucina, la principessa ha usato un tono particolarmente stizzito nel rispondere provocando una reazione piuttosto incredula da parte dell’ex tronista. In seguito è stata la stessa Sophie a confrontarsi con Alessandro Basciano, sottolineando le continue battutine della Princess nei confronti dell’ex Temptation, e minacciando di esplodere: “Faccio un macello”.

Nelle scorse ore Jessica Selassiè è riuscita anche a far aizzare il buon Barù, tirando in ballo la mamma dello stesso concorrente del Gf Vip. “Tua mamma è albina”, ha detto la Princess al food blogger, che ha replicato “Non parlare così di mia madre”. Poi la gieffina ha precisato “Ma l’hai detto tu che tua mamma è albina e quindi tu sei delicato”. C’è comunque da precisare che Barù è molto vicino a Jessica nella casa, e negli scorsi giorni, fra il serio e l’ironico, le ha confidato: “Ti voglio sposare”. Vedremo cosa accadrà questa sera: sta nascendo una nuova coppia? Siamo certi che Signorini approfondirà l’argomento.



