Barù Gaetani si lamenta per la scarsa igiene/ “Sto male, ho l’asma…”

Barù Gaetani si lamenta per la scarsa pulizia nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha sbottato contro la produzione sollevando già il caso nella scorsa puntata. Il concorrente aveva infatti detto ad Alfonso Signorini: “Velocissimo ti volevo parlare di un tema che ci sta provocando grande disagio a noi gente più civile in questa Casa. Abbiamo bisogno di una nuova aspirapolvere. Guarda che oggi che ho. Troppi acari, sto soffrendo l’allergia. Per favore, Alfonso. Se l’ho chiesta? Sì, l’ho chiesta e non mi danno retta, non mi considerano per niente Alfonso. Fai qualcosa Alfonso, te lo chiedo per favore”. Un appello che però a quanto pare è caduto nel vuoto considerando che la situazione non è affatto cambiata. Barù allora è tornato a fare una richiesta agli autori: “Questa Casa è piena di polvere. Fa schifo. Veramente invito, anzi no…non vi invito a venirla a vedere perché fa veramente schifo dagli acari e dalla polvere che c’è. Io ho l’asma tutti i giorni, devo fare la pompetta, ho l’asma. Devo prendere anti allergici e antistaminici tutti i giorni”.

Barù Gaetani è però stato interrotto dalle telecamere del Grande Fratello Vip che hanno subito censurato la scena per dedicarsi ad altro. Proprio nella scorsa puntata, Barù aveva nominato Lucrezia Selassiè per la sua mancata collaborazione nelle faccende domestiche: “L’altro giorno mentre io stavo pulendo il bagno non mi ha aiutato e quindi purtroppo devo nominare Lulù. Senza malizia. Non mi ha aiutata perché stava dormendo. Le ho anche detto che ero un po’ deluso e se lo faccio è perché le voglio veramente bene”.

Barù Geaetani e le avances nei confronti di Valeria Marini e Delia Duran

Barù Gaetani avrebbe fatto delle avances nei confronti di due concorrenti del Grande Fratello Vip. A rivelarlo durante una chiacchierata sono state Valeria Marini e Delia Duran. Valeria Marini ha infatti rivelato: “Ma sapete che Barù vuole farsi la storia gay con Giacomo? Me lo ha detto ieri sera. Figurati non ho nulla contro ma il modo in cui me lo ha detto mi ha spiazzata”. A questo punto, Delia si volta verso Manila e le sussurra qualcosa all’orecchio. L’audio viene eluso ma, dalla spiazzante risposta della Miss, si evince che Barù Gaetani abbia lanciato qualche provocazione non solo a Giacomo ma anche alla Signora Belli: “Eh figurati, qui si aspettano che tu faccia la stessa cosa che ha fatto Alex!”, ha sentenziato la Nazzaro. Delia Duran però ha risposto stizzita: “Ma non esiste minimamente, se pensano che io faccia questo hanno proprio sbagliato persona”. Barù Gaetani qualche giorno fa si era definito fluido asserendo: “Prendo quello che viene. Mi piace l’anima delle persone”. A questo punto, la domanda sorge spontanea. Le piace Giacomo o Delia?

