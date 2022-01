Barù attacca Delia Duran/ “La storia con Alex Belli puzza. Geniali, strumentalizzate”

Al Grande Fratello Vip è sempre il triangolo che vede protagonisti Alex Belli, la moglie Delia e Soleil Sorge a tenere banco. Dopo l’ingresso nella Casa della Duran e il confronto di ieri tra le due donne, è ancora più inevitabile che gli altri inquilini siano portati a prendere posizione e a dire la loro rispetto al “caso” di questa edizione. Se Kabir Bedi ha fatto mostra di credere ai sentimenti di Soleil, invitandola anzi ad uscire allo scoperto e a dire la verità sull’amore provato nei confronti di Alex, c’è invece chi, come Barù, mostra uno scetticismo di fondo nei confronti dell’intero caso. Il discendente della famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha detto come la pensa senza mezzi termini proprio ad una delle protagoniste del triangolo, la neo-entrata Delia, a margine della diretta andata in onda ieri su Canale 5.

Barù a Delia: “La storia con Alex mi puzza”

Barù ha esordito rivolgendosi a Delia: “Io ho percepito ancora peggio se devo essere ancora sincero“. Secca la risposta della sudamericana: “No, no, mi dispiace“. Ma il toscano ha ribadito: “Io ho percepito ancora peggio e l’ho detto anche in confessionale. Secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l’onda da te e da Alex“. Barù ha sottolineato che una condotta del genere da parte della coppia “è geniale”, ma questa dinamica, ha detto, “mi puzza“. Da capire adesso se la percezione di Barù sia isolata all’interno della Casa o se sia condivisa anche dagli altri concorrenti. Interessante sarà anche scoprire se, e nel caso in quale misura, gli autori del programma vorranno in qualche modo dare spazio a questo scetticismo o preferiranno alimentare il caso senza comunicare al pubblico i dubbi degli altri inquilini.

