Barù “Nathaly Caldonazzo nasconda pizza nel cassetto dell’intimo”/ “Folle cosa, ma..”

Barù Gaetani nomina Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 2021 facendo una rivelazione davvero curiosa sull’attrice. Il nipote di Costantino della Gherardesca in confessionale è chiamato a fare la sua nomination e decide di fare il nome di Nathaly Caldonazzo rivelando: “perchè nasconde la pizza nel suo intimo”. Alfonso Signorini dallo studio commenta: “ma come? Raccontami, scusami. Stai veramente lanciando una bomba”.

Barù Gaetani/ Salvo al televoto ma a rischio squalifica? Gli autori lo rimproverano!

L’enologo e food blogger allora prosegue rivelando ai telespettatori: “l’altra sera Davide ha fatto la pizza e la Nathaly non ha mangiato la pizza, ma dopo l’ha portata in camera sua e l’ha nascosta nel suo intimo tra le mutande e i calzini e poi l’ha mangiata il giorno dopo perché lei non mangia i carboidrati prima delle 10”.

Lulù Selassié sotto accusa/ I concorrenti contro la sua relazione con Manuel Bortuzzo

Nathaly Caldonazzo e la pizza nascosta nei calzini e nell’intimo: la rivelazione di Barù Gaetani

La nomination di Barù Gaetani non passa affatto inosservata al Grande Fratello Vip 2021. Il nipote di Costantino della Gherardesca fa una rivelazione su una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia: si tratta di Nathaly Caldonazzo che avrebbe nascosto della pizza nel suo cassetto dell’intimo. Alfonso Signorini è divertito dalla cosa: “ma veramente, ma che cosa mi state raccontando all’1.20 di notte, ma è pazzesco” con Barù che conferma quando appena detto: “ma è vero. E’ folle come cosa, glielo anche detto, ma anche lei l’ha detto che andava a nascondere la pizza nei suoi calzini”.

Barù ha fumato una canna al GF VIP?/ Sophie e Miriana "confermano" lo scivolone, si apre il canna-gate?

Signorini dallo studio conclude dicendo: “è la nomination più surreale e meravigliosa che abbia mai ascoltata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA