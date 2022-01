Barù offende Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè/ “Non puoi dire che sono…”

Barù al centro della bufera per alcune affermazione fatte nei confronti di Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, dopo essere stato nominato dalla maggior parte delle donne della casa del Grande Fratello Vip, in compagnia di Soleil Sorge con cui trascorre la maggior parte del tempo, non si è risparmiato nel commentare l’atteggiamento della Caldonazzo, al televoto con lui e di Jessica.

“Non puoi dire alle donne che sono arrapate.. specialmente lei (Nathaly) che è frigida e non ha questo sentimento… E la sta guardando sua figlia da casa..”, ha detto Barù che ha trovato sostegno in Soleil Sorge – “Tua figlia da casa (riferendosi alla figlia di Nat) non sa come l’hai fatta?”. Parole che hanno scatenato la reazione del web che cominciano a non avere più molta simpatia per il gieffino.



Barù prende in giro Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip

Barù, poi, nel suo salottino con Soleil Sorge, parlando di oroscopo, non ha risparmiato frecciatine a Jessica Selassiè. “Quando fai l’oroscopo ti basi anche sulla persona che appartiene a quel segno?”, è stata la domanda di Soleil Sorge. “Certo”, è stata la risposta di Barù che ha poi parlato del capricorno ovvero il segno di Jessica.

In inglese, Barù, parlando delle previsioni per il capricorno, ha detto: “Capricorno (il segno di Jessica). Deserto del Sahara. Sarà asciutta per ancora molto molto tempo”. Il video è stato pubblicato dagli utenti su Twitter scatenando la dura reazione degli utenti che chiedono provvedimenti anche per gli “scivoloni” di Barù.

