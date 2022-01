Katia Ricciarelli offende Jessica Selassiè: “Che mig*otta!”/ Video: bufera sul web

Katia Ricciarelli offende Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip 2021? Tra le sorelle Selassiè e la cantante lirica c’è sempre stato un rapporto fatto di alti e bassi. Dopo il durissimo scontro con Lulù e le reciproche scuse, tuttavia, sembrava che tra la Ricciarelli, Lulù e Jessica tutto fosse tornato tranquillo. Nelle scorse ore, tuttavia, pare che la Ricciarelli si sia lasciata andare ad un’offesa nei confronti di Jessica. Tutto sarebbe avvenuto durante l’aperitivo del giovedì sera, organizzato come sempre dal Grande Fratello. Dopo aver mangiato, in casa, è partita la musica. Jessica, amante del ballo, non ha perso tempo e ha cominciato a ballare.

La sensualità di Jessica e i suoi movimenti seducenti non sono passati inosservati e Katia Ricciarelli, seduta in quel momento dall’altra parte del tavolo accanto a Soleil Sorge, si è lasciata andare ad un’offesa che ha scatenato la dura reazione del popolo di Twitter.

Katia Ricciarelli nella bufera: il web chiede provvedimenti per l’offesa a Jessica Selassiè

Dopo aver visto Jessica Selassiè ballare in modo sensuale, voltandosi verso Soleil Sorge, seduta al suo fianco, Katia Ricciarelli ha detto: “Che mig*otta”. Il video è immediatamente diventato virale sul web. Inizialmente, diversi utenti non avevano identificato la destinataria dell’offesa. Pare, tuttavia, che in quell’istante la Ricciarelli si stesse riferendo proprio a Jessica Selassiè.

Ancora una volta, dunque, la cantante lirica finisce nel mirino del web. Nelle scorse settimane, dopo il durissimo scontro con Lulù Selassiè, il web si era schierato in massa con Lulù chiedendo la squalifica della Ricciarelli mandando in tendenza l’hashtag #katiafuori. Alfonso Signorini, dopo un rimprovero generale, non è più tornato sull’argomento chiedendo a tutti i concorrenti di controllare il linguaccio. Cosa accadrà stavolta? Il web è così tornato a chiedere un provvedimento nei confronti della Ricciarelli.





