Barù preferisce Soleil a Jessica Selassié?/ Il sexy post dello chef e la reazione della princess

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 rispettivamente con i loro giochi condotti nella Casa dei vipponi e ora Jessica Selassié, Soleil Sorge e Barù Gaetani tornano a far parlare di sé per un possibile triangolo amoroso in corso tra loro. La princess Jessica e lo chef dalle nobili origini, mentre la modella Soleil copriva il ruolo di “terza incomoda” nella promessa di nozze di Alex Belli e Delia Duran, si sono resi protagonisti di una frequentazione intima sotto i riflettori e lo sguardo indiscreto dell’occhio pubblico. Tuttavia i diretti interessati non hanno ad oggi mai ufficializzato una lovestory tra loro, anche se Jessica non ha fatto mistero di nutrire un interesse importante nei riguardi di Barù, il che ha fatto maturare nei fan dei Jerù la speranza in un futuro di coppia tra loro. Speranza che si affievolisce sempre di più, soprattutto in queste ore che tra le Instagram stories Barù Gaetani condivide una foto bollente di Soleil Sorge e Jessica Selassié sembra replicargli con un post al vetriolo. Particolari social che farebbero pensare all’ipotesi che Barù sia ora conteso dalle due ex Grande fratello vip 6.

Barù Gaetani ci prova con Soleil Sorge, lontano da Jessica Selassié?

Come emerge dalle nuove Instagram stories di Barù Gaetani, l’ex Grande fratello vip 6 ha condiviso con il popolo del web l’immagine hot che immortala Soleil Sorge mentre sfoggia con fierezza dei bikini per la promozione della sua linea di costumi da bagno. L’immagine in questione lascia intravedere Soleil che posa mostrando il suo lato B da capogiro all’obiettivo fotografico. Ma quale sarebbe la reazione di Jessica Selassié? A quanto pare, così come emerge dalle Instagram stories che in queste ore condivide la princess, l’etiope ha posato per un’immagine assumendo a tratti una posizione molto simile a quella che Soleil lascia immortalare nell’immagine condivisa curiosamente da Barù, quasi come a voler sfidare il lato B di Soleil Sorge, per l’interesse nutrito nei riguardi di Gaetani. Ma sarà davvero così?

