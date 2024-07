Soleil Sorge: “All’Isola dei Famosi non ci davano nemmeno una merendina”/ “Mentre la produzione dorme…”

La prima volta in cui abbiamo forse fatto la conoscenza della vera verve, irriverenza e attitudine di Soleil Sorge risale al 2019 quando, sfiorando la vittoria, si mise in evidenza all’Isola dei Famosi. Da allora il suo personaggio ha guadagnato valore e consensi, tanto da prendere parte a diverse trasmissioni di spicco, tra cui, l’iconica partecipazione al Grande Fratello Vip.

Come riporta Novella 2000, Soleil Sorge ha di recente rilasciato un’intervista dove ha deciso di riavvolgere il nastro tornando proprio all’esperienza del 2019 all’Isola dei Famosi e, nel raccontarne le emozioni, ha rivelato anche diversi curiosi retroscena. L’ex volto del reality si è espressa su alcuni temi che spesso suscitano i dubbi degli spettatori; dal cibo al benessere, passando per la semplice convivenza in condizioni precarie.

Soleil Sorge racconta ‘la verità’ dell’esperienza all’Isola dei Famosi: “La produzione è attenta…”

“Parti per l’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia, alla pesca più che altro per procacciarsi cibo, non ci danno le merendine di nascosto purtroppo, lo speravo”. Queste le parole di Soleil Sorge che dunque pone fine ai dubbi degli appassionati sulle reali ristrettezze culinarie per i naufraghi. “Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito”.

Soleil Sorge ha dunque spiegato come la produzione sia ligia e seria nel far rispettare le regole de L’Isola dei Famosi in termini di atmosfera da sopravvivenza. “Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi perché da naufrago tu percepisci tutti gli odori, molto di più. Questo potrebbe innescare nella psicologia delle reazioni o mancanze; la produzione sta attenta anche a questo”.

