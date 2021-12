Barù shock: “Gli autori del GF Vip vogliono che tromb*”/ “Mi spingono…”

L’ingresso di Barù nella Casa del Grande Fratello Vip ha finora regalato al pubblico numerosi momenti esilaranti. Lo chef è senza freni e si lascia spesso andare a rivelazioni fuori dalle righe, talvolta anche riprese dai suoi compagni d’avventura. Di certo Barù non ha peli sulla lingua, come ha dimostrato anche nelle ultime ore durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli.

Jessica Selassié, da Alessandro Basciano a Barù/ Lui "Fantastica" nascerà una coppia?

È alla cantante, seduti a tavola, che Barù ha rivelato che gli autori del Grande Fratello lo spingerebbero a lasciarsi andare anche dal punto di vista intimo con qualcuno nella Casa. “Che pa**e, che noia, questi Grandi Fratelli mi spingono… vogliono che trom*o!” sono state infatti le parole del nipote di Costantino Della Gherardesca ad una sorpresa Katia Ricciarelli.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dormono insieme/ "Vieni con me" E Jessica...

Barù pazzo di Jessica Selassiè?

Stando a quanto spiffera Barù, gli autori del Grande Fratello Vip lo starebbero dunque spingendo tra le braccia di una delle donne di questa edizione. Ma chi? C’è da dire che più di una persona ha notato il suo flirtare con Jessica Selassiè. L’uomo ha avuto una serie di gesti molto carini nei confronti della maggiore delle sorelle Selassiè che non sono passati inosservati, tanto che anche Adriana Volpe ha scritto un tweet in cui fa notare la cosa e invita Jessica a distogliere gli occhi da Basciano per posarli proprio su Barù. Al momento, però, la ragazza non sembra aver notato lo chef e le sue attenzioni romantiche. Vedremo se Barù riuscirà a ‘farsi notare’ nel corso dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassiè confessa a Alessandro Basciano/ "Non mi piacevo, presi tanti chili…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA