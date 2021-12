Jessica Selassié, da Alessandro Basciano a Barù/ Lui “Fantastica” nascerà una coppia?

Adriana Volpe da brava opinionista non si perde nessun momento all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e ha notato degli atteggiamenti carini da parte di un concorrente nei confronti di Jessica Selassié che negli ultimi giorni si è confidata alle altre concorrenti della casa sulla sua tristezza nel non ricevere attenzioni da nessun ragazzo all’interno della casa e fuori.

L’opinionista ha notato come il nuovo ingresso nel reality di Canale 5 Barù abbia avuto qualche attenzione in più nei confronti della principessa. Con un tweet Adriana Volpe ha messo in risalto l’atteggiamento del concorrente suggerendo alla principessa di aguzzare la vista: “Jessica guardati bene intorno… secondo me chi ti guarda C’È.. inizia per B e non è Basciano”.

Jessica Selassiè si accorgerà delle attenzioni di Barù?

Anche molti spettatori del Grande Fratello Vip 2021 hanno notato gli atteggiamenti di Barù nei confronti di Jessica Selassié soprattutto in occasione del suo compleanno quando il concorrente ha provato a farla divertire ed è stato addirittura il primo a farle gli auguri. L’esperto di vini ha anche confessato a Manila Nazzaro di ritenere la principessa “fantastica”, chissà se Jessica si renderà conto delle attenzioni del concorrente e deciderà di ricambiare l’affetto.

Barù, al secolo Gherardo Gaetani Dell’Aquilia D’Aragona, nella giornata di domenica ha atteso pazientemente la mezzanotte per essere il primo a fare gli auguri a Jessica Selassié con tanto di trombetta in bocca. Nonostante tutti queste attenzioni Jessica ha completamente ignorato il suo compagno per dedicare tutte le sue attenzioni ad Alessandro Basciano.

