Barù si sbilancia “Jessica? Datemi tempo”/ “Non sono abituato alle telecamere ma…”

Barù e Jessica, questo amore s’ha da fare oppure no? Mentre fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip c’è già chi parla di Jerù, crasi tra i due nomi, all’interno delle quattro mura la situazione continua ad essere stabile e non smuoversi più di tanto. Ecco perché in molti si chiedono se ci sia davvero una speranza che i due possano diventare la nuova coppia del reality. Una risposta sembra arrivare proprio nel corso della nuova diretta del GF Vip, quando prima Jessica ha ammesso di aver concentrato tutte le sue attenzioni proprio su Barù (e non più su Alessandro Basciano!). È stato però Alfonso Signorini a stuzzicare Barù, ottenendo la risposta che cercava. Proprio al momento delle nomination palesi, Lulù ha nominato Barù, dicendogli di dire se è realmente interessato alla sorella e non tenerlo per se. Signorini ha allora iniziato ad indagare: “Ti piace o non ti piace? C’è speranza?” Barù ha allora ammesso: “Non si può sapere, sono un uomo di campagna, non sono abituato a questi riflettori e cineprese, mi dovete anche dare del tempo!” Insomma, tempo al tempo…

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 37a puntata/ Diretta: Barù e Nathaly a rischio eliminazione

LEGGI ANCHE:

ROSSELLA CORONA, MAMMA MANUEL BORTUZZO PER LA PRIMA VOLTA AL GF VIP/ "E' stata dura"SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO/ Dichiarazione d'amore in diretta: "Amo tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA