“Barù stai attento a Davide Silvestri”/ Urla fuori dalla casa del GF Vip: reazione…

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2021, alcuni fan di Barù hanno deciso di far recapitare un messaggio al loro beniamino. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa, Barù e Davide Silvestri hanno legato subito instaurando un rapporto molto stretto. Più volte, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha spiegato di voler arrivare in finale con Davide, Giucas Casella e Soleil Sorge. Tuttavia, non tutti credono alla sincerità di Davide nei confronti di Barù e, così, nel pomeriggio, all’interno della casa sono arrivate delle urla.

Mentre erano in giardino, Davide, Barù e Lulù hanno sentito qualcuno che urlava fuori dalla casa. Il messaggio che i fan del reality show hanno voluto far recapitare è stato immediatamente capito dai tre vipponi. “Barù attento a Davide”, hanno urlato fuori dalla casa, ma qual è stata la reazione dei due vipponi?

La reazione di Barù e Davide Silvestri alle urla fuori dalla casa

Dopo aver ascoltato le urla fuori dalla casa, la reazione di Barù e Davide Silvestri non si è fatta attendere. Mentre il nipote di Costantino Della Gherardesca è scoppiato a ridere, Davide ha così commentato: “Ma andate a letto, andate a dormire”. Entrambi, dunque, hanno deciso di non dare peso alle urla fuori dalla casa portando avanti la loro alleanza per arrivare insieme in finale.

Se Davide ha conquistato il posto da finalista battendo al televoto flash Soleil Sorge, Barù, prima di poter competere per gli ultimi posti disponibili per la finale, dovrà prima battere Manila Nazzara con cui è al televoto per l’eliminazione. Davide, da parte sua, spera di poter vivere gli ultimi giorni nella casa di Cinecittà con Barù: ci riuscirà?

BARÙ STAI ATTENTO A DAVIDE E PAN BAULETTO MUTO #jerù pic.twitter.com/lzvtr5ydPz — rossella🤺 (@unagiaslifes) March 8, 2022





