Barù e Davide Silvestri, strategie per la finale del GF Vip?/ “Chi non ti piace…”

La finale del Grande Fratello Vip 2021 è ormai ad un passo e, nella casa, tutti sognano di poter competere per il montepremi finale. Il giorno successivo alla quarantasettesima puntata della sesta edizione del reality show che ha decretato Davide Silvestri come finalista, nella casa, si parla di strategie. Barù, di fronte alla scelta di Manila Nazzaro e Jessica Selassiè di candidare Soleil Sorge all’eliminazione, svela di aver visto una strategia. Il nipote di Costantino Della Gherardesca affronta così l’argomento con Davide Silvestri, Jessica, Sophie Codegoni e Lulù.

GF Vip, Alex vince gli ascolti ma perde Delia Duran?/ Si vanta sui social ma in Casa…

La fidanzata di Manuel Bortuzzo spiega come, in un gioco come il Grande Fratello Vip, una persona può piacerti ma puoi non condividere il modo con cui affronta il gioco. “Gianmaria per me è un fratello e sicuramente lo vedrò fuori, ma non mi piaceva come faceva le nomination”, ha detto Lulù provando a spiegare il discorso. Barù e Davide, però, non si ritrovano nel discorso della Selassiè.

Soleil eliminata, web attacca il Gf vip/ "Mostrata solo come terza incomoda, senza.."

Barù e Davide Silvestri: “Una strategia su una persona che non ti piace…”

Secondo Barù e Davide Silvestri, le strategie, nel gioco del Grande Fratello Vip, non sono da escludere. “Una strategia su una persona che non ti piace non c’è”, commenta il nipote di Costantino Della Gherardesca. “Se fai una strategia che ti piace non torna, se invece una persona che non ti ca*a e fa una strategia, allora tutto torna”, dice ancora Davide Silvestri.

Sophie Codegoni, invece, è convinta che ci siano strategie buone e cattive. “La strategia a fin di bene è quella che ho fatto ieri sera evitando di candidare Jessica alla finale perchè non volevo rischiare“, ha sottolineato l’ex tronista di Uomini e Donne.Cliccate qui per vedere il video.

Davide Silvestri incastra Manila e Jessica "Voto a Soleil? Parac*lata"/ "Tutto falso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA