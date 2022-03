Barù Vs Alex e Delia “Non voglio rivedervi fuori”/ Belli sbotta “La cosa è reciproca”

Torna nuovamente in scena Alex Belli nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. Con l’avvicinarsi della finale, alla quale manca ormai meno di una settimana, in Casa si parla di strategie ma anche di nomination. È quanto fatto da Delia Duran che ha deciso di rivelare a Barù di averlo nominato. “Ti ho nominato. La mia motivazione è stata vera. Ho detto che con te non ho legato come con gli altri”, ha ammesso la modella venezuelana senza peli sulla lingua.

Una dichiarazione che non ha però toccato più di tanto Barù, seppur la sua risposta sia stata alquanto pungente: “Non ti sentire in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere“, sono state infatti le sue parole a Delia. Proprio da tale dichiarazione è partita la replica di Alex Belli.

Alex Belli replica a Barù: “Rivederti? La cosa è reciproca”

Così come ormai ama fare, Alex Belli ha affidato ai social la sua replica a Barù. Condividendo il video che racchiude il momento in cui Barù dice a Delia di non voler vedere mai più lei e Alex fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, Alex ha replicato: “Non ti preoccupare che la cosa è reciproca”. C’è però da dire che il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha mai fatto mistero della sua poca simpatia nei confronti di Delia e Alex Belli; dunque la sua dichiarazione non è una sorpresa ma, anzi, una conferma di quanto detto da lui in precedenza. Chissà che Signorini non dia spazio a questo dibattito tra le due parti anche nel corso della semifinale di domani.

