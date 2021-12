Basciano tra Sophie e Jessica “Ora girano sempre insieme”/ “Per me è difficile così”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è ormai creato un nuovo triangolo. Alessandro Basciano è diviso tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, anche se la sua preferenza l’ha ormai palesata per la prima citata. Eppure Jessica continua a frapporsi, complica anche l’amicizia con Sophie nata molto prima che Alessandro facesse il suo ingresso in Casa.

Fatto sta che proprio Basciano ha notato che da alcuni giorni Sophie e Jessica sono inseparabili. Durante una chiacchierata in veranda con Soleil Sorge, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, riferito a Sophie e Jessica, le ha fatto notare: “Vedi, girano sempre in coppia!” Soleil, divertita, ha quindi replicato: “È veramente esilarante, – facendogli così notare che – prima non era così…”

Alessandro Basciano lancia una proposta a Soleil Sorge

Alessandro Basciano è stupito dalle parole di Soleil Sorge, tanto da chiedere conferma: “Davvero prima non era così?”, così ammette “Per me così è difficile…” Il riferimento è alla frequentazione con la Codegoni e la costante vicinanza di Jessica, che ha ammesso di essere comunque interessata a lui. Tra i sorrisi e le battute, Basciano avanza una proposta anche a Soleil: ”Perché non ti aggiungi e facciamo interferenza?” La Sorge sorride ma non sembra interessata alla proposta di Basciano. Sul web, intanto, sono sempre più convinti che sia proprio Soleil la ragazza alla quale lui è realmente interessato dall’inizio di questa avventura al Grande Fratello Vip.

