Bassetti: “Aria condizionata? Occhio alla legionella”/ “Basta una pulizia dei filtri”

Il professor Matteo Bassetti è stato ospite come ogni sabato mattina in collegamento con Buongiorno Benessere, in diretta su Rai Uno. Si parla delle vacanze estive e delle infezioni che bisogna prevenire nel caso in cui ci si rechi in alcune mete straniere: “Ci sono problemi legati ad alcune mete – le parole del professor Bassetti – i paesi tropicali sono più a rischio e le malattie sono la diarrea del viaggiatore, quindi malaria, febbre gialle, poi il colera, l’epatite A, tutte malattie che possono essere evitate e prevenute, è importante sapere che ci sono e che ci sono strumenti per evitare di contagiarsi e per evitare di rovinarsi le vacanze”.

“In Sud America – ha spiegato – ad esempio bisogna evitare di bere acqua dal rubinetto, ma anche il ghiaccio e alcuni cibi non ben cotti, i cibi che si prendono per strada anche, poi bisogna lavarsi molto spesso le mani perchè diventano un mezzo attraverso cui ci contagiamo, e quando ci laviamo i denti usare acqua dalle bottiglie”. Per quanto riguarda i farmaci da mettere in valigia, Bassetti spiega: “Analgesici e non antibiotici perchè presi quando non servono possono far diventare resistenti i batteri, devono essere prescritti solo dai medici. La cosa più importante è fare profilassi con vaccini o farmaci”.

BASSETTI: “SULLA MALARIA E LA FEBBRE GIALLA…”

“Ci sono paesi – ha continuato ancora Matteo Bassetti – in cui è obbligatoria ad esempio la vaccinazione per la febbre gialla. La malaria è invece prevenibile attraverso la profilassi, ci sono dei farmaci da prendere prima di arrivare nella zona malarica e da prendere anche alcuni giorni dopo che si è tornati, può essere una malattia molto grave”.

Chiusura dedicata all’aria condizionata per cui Matteo Bassetti consiglia: “Bisogna fare attenzione perchè i grandi sistemi hanno dell’acqua che può essere colonizzata dalla legionella e che può causare una gravissima polmonite molto simile al covid che può portare alla morte. Bisogna fare un’adeguata pulizia dei filtri, basta tirarli fuori e lavarli con acqua calda e un disinfettante, l’importante è evitare l’acqua stantia”.

