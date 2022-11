Bassetti “Covid al Gf Vip? Perché è evento fortunato”/ “Basta tamponi, è influenza”

Focolaio Covid nella Casa del Grande Fratello Vip. Quattro concorrenti del Gf Vip sono risultati positivi, ma non c’è nulla di strano per il professor Matteo Bassetti. “Dimostra che questo è un virus altamente contagioso per chi ancora non lo avesse capito. Credo che sia la dimostrazione di fronte a milioni di italiani“, ha dichiarato l’infettivologo ai microfoni di The Pipol Tv. I concorrenti, posti in quarantena prima di entrare nella Casa, seguono dunque delle regole precise, eppure hanno portato il coronavirus all’interno. “Il problema non è il fatto di avere il Covid all’interno della Casa del GFvip, ma se 1 questa è una notizia e 2 perché andarlo a cercare così spasmodicamente“.

COVID E QUARTA DOSE/ "Ora emerge il grande errore della vaccinazione a tappeto"

Questa vicenda per il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova è la dimostrazione “che è l’ora di finirla di continuare a tamponare la gente per farla entrare. Io lo trovo profondamente sbagliato. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta di più che i tamponi non servono assolutamente a niente“. Ora che il Covid è entrato nella Gf Vip, si tratta semplicemente di monitorare i concorrenti e di fare il tampone solo a chi sviluppa sintomi, isolandolo in caso di positività. “A meno che non si voglia montare un caso dove il caso non esiste“.

Abolizione quarantena Covid/ Schillaci: "Decideremo in base a andamento pandemia"

BASSETTI: “FILOSOFIA DEL ZERO COVID E’ INUTILE…”

In altre parole, Matteo Bassetti sostiene di affrontare il Covid come se fosse un’influenza di stagione. “Oggi è un raffreddore, una forma influenzale perché siamo vaccinati, perché la variante è diversa è così. Spero che questa cosa che è successa al GF Vip ci faccia capire che la filosofia dello zero Covid che è quella cinese non porta da nessuna parte“, spiega a The Pipol Tv. Quello che è accaduto nel reality potrebbe quindi rappresentare un riferimento.

“La casa del GF dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020, 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e le varianti. Il Covid non è più quello del 2020“, conferma l’infettivologo. Il coronavirus non è più quello di prima, anche perché incontra organismi più forti grazie ai vaccini. “Se mi dicessero domani ti mando in reparto una polmonite da influenza A, oppure una polmonite da Covid, io scelgo oggi una polmonite da Covid“, ha concluso Matteo Bassetti.

BOLLETTINO COVID MINISTERO SALUTE 11 NOVEMBRE/ +549 morti, -27,68% casi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA