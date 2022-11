Covid al Grande Fratello Vip 2022?/ Dopo Patrizia Rossetti spariti pure Attilio e Charlie: “Fanno il tampone”

Covid al Grande Fratello Vip 2022? Allarme nella Casa: cosa sta accadendo

Cosa sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022? Scoppia il panico sul web dopo l’annuncio dato dalla produzione dell’uscita improvvisa di Patrizia Rossetti. “Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile.” è il post che ha fatto il giro del web e ha fatto partire le ipotesi su quale sia il problema della gieffina.

PATRIZIA ROSSETTI LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP 2022 PER MOTIVI DI SALUTE/ Ha il Covid? Scoppia il sospetto

L’ipotesi al momento più diffusa sul web è che la Rossetti abbia potuto contrarre il Covid. Ipotesi che spiegherebbe il motivo per il quale alcuni vipponi stanno sparendo in queste ore dopo essere stati chiamati dalla produzione in confessionale. È toccato prima ad Attilio, poi a Charlie Gnocchi e l’ipotesi è che siano stati chiamati per effettuare un tampone.

Patrizia Rossetti abbandona il Grande Fratello Vip 2022?/ "Ho chiesto di chiamare..."

Tamponi al GF Vip 2022 per sospetto focolaio di Covid?

D’altronde lo stesso Antonino Spinalbese, come il web fa notare, ha ammesso di essere in attesa di sottoporsi al tampone. I più attenti non solo fanno notare la ‘sparizione’ di Attilio Romita e di Charlie Gnocchi, ma ritengono che ad aver potuto portare il Covid al GF Vip possa essere stato uno dei nuovi concorrenti. C’è chi ad esempio scrive: “Comunque sicuramente c’è il covid in casa e secondo me lo hanno portato i nuovi, anche perchè Luciano era senza voce e tossiva qualche giorno fa”; c’è chi invece fa notare che ieri Alberto De Pisis ha ammesso di stare poco bene e avere la febbre. Al momento tutto appare alquanto incerto ma il pubblico chiede chiarezza che, probabilmente, arriverà solo nelle prossime ore.

