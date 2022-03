Bassetti: “Covid? E’ un’ondata ‘a casa’”/ “Influenza, raffreddori e pochi ricoveri”

Il professor Bassetti è stato intervistato stamane dal programma di Mattino5, su Canale 5, per parlare della pandemia di covid. Negli ultimi giorni sono numerosi gli allarmi degli addetti ai lavori alla luce dei contagi in rialzo, ma il medico genovese ha precisato: “Ognuno ha le proprie interpretazioni, io guardo quello che vedo e vedo il reparto alle mie spalle che è vuoto quando nello stesso periodo di un anno fa questo reparto era strapieno. cosa sta succedendo? Stanno aumentando i contagi ma stanno aumentando i contagi delle persone che non vanno in ospedale, quindi che non hanno una malattia grave, fanno forme di influenza e di raffreddore rinforzato, quindi tante persone ma stanno a casa”.

“Non c’è neanche il paragone con le ondate precedenti – ha continuato Bassetti – noi abbiamo avuto 4 ondate che hanno messo in difficoltà in qualche modo l’ospedale e questa è un’ondata a casa”. Federica Panicucci ha quindi incalzato Bassetti su alcune parole rilasciate oggi da Crisanti in merito al fatto che è meglio guarire di covid che la terza o la quarta dose di vaccino: “Su questa affermazione guardi non sono d’accordo e le spiego perchè – ha replicato il direttore di malattie infettive del San Martino di Genova – chi prende la variante omicron, come da lavoro pubblicato su una delle più prestigiose riviste al mondo, ha una produzione di anticorpi che è dieci volte più bassa di quella che si aveva se si faceva delta”.

BASSETTI E LA “REPLICA” A CRISANTI SU OMICRON MEGLIO DEL VACCINO

“Fondamentalmente dire che chi fa omicron è meglio del vaccino mi sembra dire una stupidaggine. lo dice Crisanti? Bhe questo è uno studio prestigioso. Perchè ha dichiarano tutto questo? Francamente non lo so. Io sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perchè mi occupo di tutte le altre malattie infettive forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto quindi vuole mantenere l’attenzione per continuare a farsi invitare”.

La Panicucci ha infine incalzato Bassetti su uno studio realizzato da Oxford secondo cui il covid causerebbe gravi problemi al cervello: “Sappiamo che a questo virus – le parole del medico genovese – piace molto andare nei polmoni e nei cervelli e quindi chi ha avuto il covid senza vaccinazioni può avere complicanze come il neuro covid e il long covid. Fare l’infezione senza il vaccino rischia di darti un problema al cervello, addirittura di ridursi il cervello dice quello studio, quindi il messaggio è che bisogna andarsi a vaccinare”.

