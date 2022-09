Bassetti: “Il Covid è come l’influenza, ora basta”/ “Classificano morti in maniera inadeguata”

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia sulle pagine de La Verità. Secondo l’esperto, stiamo assistendo ad un ingigantimento della situazione attuale: “Il problema è molto semplice. Noi stiamo utilizzando una strategia del “cerca, trova, isola e distruggi”, in un momento in cui questa strategia non ha più senso. Dire alla gente che per fare un intervento ginecologico in day hospital, per fare una colonscopia o una visita oculistica, serve il tampone due giorni prima, mi pare una cosa francamente assurda. Piantiamola di fare centinaia di migliaia di tamponi ogni giorno a chi non ha sintomi. Che poi sono quelli ufficiali, quelli ufficiosi, sono molti di più”.

Secondo l’infettivologo, si sbaglia ad associare ormai tutto al Covid: “Ormai è diventata una moda dire “ho mal di gola, mi faccio il tampone”. C’è questa logica che da medico mi fa imbestialire che tutto è Covid e così facendo ci stiamo perdendo per strada un sacco di roba che non lo è. L’altra cosa importante è che gli stessi ospedali che non hanno fatto nulla in prevenzione delle altre infezioni ospedaliere, facciano i tamponi a tutti e magari per le infezioni ospedaliere che si potrebbero prevenire non fanno nulla. Siamo rimasti l’unico Paese ad adottare questa strategia. Si deve uscire da questa mentalità”.

