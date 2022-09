Matteo Bassetti: “Covid? Causa di morte per anni”/ “4a dose a fragili e over 60″

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è intervenuto ieri sera in collegamento con il programma di Rai Tre, Cartabianca. Le prime parole sono state sull’andamento attuale del covid, alla luce delle recenti dichiarazioni dell’Oms: “Mai stati così vicini alla fine della pandemia? Direi di sì, non solo l’Oms lo dicono, proprio ieri Joe Biden e l’altro ieri Anthony Fauci hanno detto che ‘The Covid is over’, ma non significa che il covid è finito definitivamente, rimarrà ancora una delle cause di morte per anni, ci saranno ancora persone contagiate, ma è una malattia affrontabile e gestibile, una malattia molto diversa da quella che abbiamo visto nel 2020 e 2021″.

Quindi Matteo Bassetti ha proseguito parlando con Bianca Berlinguer a Cartabianca: “2020-2021 è una situazione molto diversa, oggi noi abbiamo una popolazione che fra vaccinazione e guariti è quasi completamente coperta e noi oggi dobbiamo dedicarci a chi perde facilmente gli anticorpi e chi sono queste persone? I fragili e gli anziani, quelle a cui dedicare la quarta dose, ovvero, questi vaccini aggiornati”.

MATTEO BASSETTI FA CHIAREZZA SUI VACCINI ANTI COVID

E a proposito di vaccini aggiornati e della confusione che si è venuta a creare in questi giorni con le varie approvazioni dell’Ema, Matteo Bassetti ha cercato di fare un po’ di chiarezza dicendo: “In Italia c’è stata un po’ di confusione – ha esordito il noto medico genovese – abbiamo lanciato la quarta dose quando sapevamo che sarebbe arrivato il vaccino aggiornato e il giorno in cui è arrivato il vaccino aggiornato ne è arrivato un altro aggiornato su altre varianti”.

“Quello che dobbiamo dire – conclude il medico – è che il vaccino aggiornato ad Omicron 1 copre anche le altre sottovarianti quindi se sei anziano e sei fragile è bene che tu faccia la quarta dose, gli altri possono aspettare, non c’è premura, poi se uno vuole farlo può farlo”.

