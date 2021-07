Bassetti: “In autunno lockdown solo per i no vax”/ “Se non ti vaccini non esci”

Il professore Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ipotizza un lockdown riservato solamente ai non vaccinati. Parlando ai microfoni dell’agenzia Adnkronos, in merito alla possibile nuova ondata di covid che secondo gli esperti, Bassetti compreso, potrebbe giungere in autunno, ha spiegato: “Si arriverà a un punto in cui si dirà: il lockdown riguarda i non vaccinati”. Secondo Bassetti a breve la Variante Delta sarà predominante nel nostro Paese, indipendentemente dalle nostre armi di difesa: “Possiamo fare quello che vogliamo, ma da agosto la variante Delta sarà predominante”.

Galli "Non vaccinerei guariti, hanno già anticorpi"/ "Variante Delta? Temo che..."

In realtà vi è una contraerea efficace, ovvero, vaccinare il più possibile entro la data cruciale del mese di ottobre: “L’unico modo che avremo per difenderci dalla variante Delta sarà di avere l’85% di italiani vaccinati per il 15 di ottobre con 2 dosi. Se arriviamo al 15 di ottobre con l’85% di vaccinati la variante Delta ci farà un baffo, se invece ci arriveremo con il 65% saranno dolori”. Diversamente, con il 30% di italiani non vaccinati: “Vuol dire che avremo 16-17 milioni di persone potenzialmente suscettibili ed è troppo. Anche perché i non vaccinati sono distribuiti in tutte le categorie di età. E mi risulta che ci sia ancora una fettina di scettici anche tra gli ottantenni e i novantenni”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DATI 2 LUGLIO/ 0 morti covid, non accadeva da 9 mesi

BASSETTI: “SE I NO VAX METTONO A RISCHIO LA SALUTE DEGLI ALTRI NON POSSONO FARE UNA VITA NORMALE”

Ed ecco che Bassetti lancia la sua proposta rivolta solo ai non vaccinati: “Non ci possiamo permettere delle chiusure – afferma il professore genovese – sarebbe troppo grave. Vuol dire che non abbiamo fatto capire agli italiani quanto è importante la vaccinazione. A quel punto bisognerà inasprire ulteriormente le misure nei confronti di chi non si vaccina: sei non vaccinato? Non esci. Hai deciso di non vaccinarti, di mettere a rischio la tua salute, ma anche quella degli altri? Bene, i vaccinati faranno una vita normale, i non vaccinati si chiuderanno in casa. D’altronde – conclude l’infettivologo – una volta che ti ho dato tutte le possibilità, ti ho spiegato, ti ho portato il vaccino porta a porta, sul cucuzzolo della montagna e non l’hai voluto fare, se ci saranno delle misure restrittive evidentemente riguarderanno unicamente i non vaccinati”.

Bollettino vaccini covid oggi 2 luglio/ 19 milioni di immunizzati, 35.3% del totale

Il prof Bassetti è sempre stato un acceso sostenitore dei vaccini, ha annunciato che i suoi due figli minorenni verranno vaccinati, e ha rimarcato in tv e nelle varie interviste l’importante della somministrazione. Proprio per questo ha attirato su di se le ire del grintoso popolo No Vax, con lo stesso professore che è stato costretto a presentare numerose denunce che ha poi portato lo stato ad istituirgli una scorta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA