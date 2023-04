Bassetti: “Influenza ‘colpa’ del covid”/ “Test streptococco? Solo in caso di sintomi”

Si parla dell’influenza stamane durante la diretta di Mattino Cinque News, classico talk del mattino di Canale 5, alla luce dei boom di casi anche in primavera e dei 13 milioni di contagi dall’inizio della stagione. Mattino Cinque ha intervistato in collegamento Matteo Bassetti, primario di malattia infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ha spiegato: “L’influenza chiudeva prima? Si è vero, e iniziava anche più tardi, mentre quest’anno l’abbiamo avuta prima dell’autunno ma comunque c’era da aspettarselo, abbiamo tenuto chiuso per tre anni nella gola e nel naso questi virus per via delle mascherine, e una volta che li abbiamo aperti i virus sono passati da un naso all’altro. Due anni con le mascherine hanno reso il nostro sistema immunitario più fragile”.

Matteo Bassetti: "Mi piace piacere"/ "Sono diventato autocritico grazie a mia moglie"

Quindi Bassetti ha continuato: “Siamo vaccinati per il covid ma per tutti gli altri microorganismi per cui non esiste il vaccino non siamo allenati. Quando parliamo di influenza ci sono una quantità di virus e batteri che sono molto simili all’influenza, si parla di sindrome simil influenzali ma non è sempre influenza. Non abbiamo la certezza che questi 13 milioni di contagiati abbiano avuto l’influenza ma è evidente che sono numeri anomali”. Quindi Bassetti ha proseguito: “Le persone adulte richiamano memorie che hanno avuto prima del covid, ma per i bambini diventa più difficile affrontare questi virus perchè non hanno mai sviluppato gli anticorpi. Nel momento in cui si è levata la mascherina… oggi è la giornata del bacio è bene che le persone tornino a baciarsi come han sempre fatto, non dobbiamo avere paura”.

Maria Chiara Milano Vieusseux, moglie Matteo Bassetti/ I figli Dante e Francesco

MATTEO BASSETTI: “MASCHERINE? UTILIZZIAMOLE SOLO COME SI USAVANO DURANTE IL PRE-COVID”

E a proposito della mascherina, Bassetti ribadisce: “Deve andare definitivamente in soffitta e va utilizzata come prima del covid, la usavamo noi medici e solo le persone particolarmente fragili. La persona molto fragili possono mettersi la mascherina in alcune situazioni particolari, ma mettersela in auto o magari mentre si cammina da soli sul lungomare con la mascherina non è utile”.

Sullo streptococco, Bassetti ha spiegato: “Può causare il mal di gola e anche la scarlattina, ma anche complicanze più gravi come polmonite. In tutta l’Europa si sta diffondendo per la stessa ragione di prima, è stato “chiuso” per due o tre anni. Si può fare il tampone per lo streptococco ma facciamolo solo quando ci sono i sintomi”. E anche il clima non sta aiutando: “Non sai come vestirti, il sudore si raffredda poi si riscalda. Quest’anno il clima è stato un alleato dell’influenza, ha un effetto importante e bisogna evitare gli eccessi nel vestirsi”.

Matteo Bassetti "non credete a no vax"/ "Mai negato effetti collaterali vaccino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA