Matteo Bassetti condannato in 1° grado per offese a Montagnier/ Disse “Rincoglio*ito”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato condannato in primo grado per le offese al premio Nobel Montagnier. Come riferito da Tag24.it, la vicenda risale al 2021, quando il noto camice bianco ligure, durante un dibattito a Sutri sull’importanza dei vaccini, alla presenza del sindaco Vittorio Sgarbi, aveva definito Montagnier “un rin… con problemi di demenza senile”. Le parole non erano state digerite dagli eredi dello stesso Nobel, morto ricordiamo a febbraio di un anno fa, e avevano così querelato Bassetti chiedendo un risarcimento da ben 500mila euro. Il giudice che ha condannato in primo grado il medico ha definito quelle parole “offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona”.

E ancora: “Nel caso concreto, le frasi del prof. Bassetti, avendo indiscutibilmente quale destinatario il professore Montagnier secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso, erano volte a offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano“. Il giudice non ha comunque accolto la richiesta da 500mila euro, condannando Bassetti a pagare “solo” 6mila euro.

MATTEO BASSETTI CONDANNATO PER OFFESE A MONTAGNIER: LA REPLICA DEL MEDICO

L’infettivologo ligure ha quindi replicato: “Se il metro di valutazione fosse stato questo anche per tutti i personaggi che mi hanno insultato e diffamato in questi due anni – le parole di Matteo Bassetti tramite il suo legale Rachele De Stefanis, così come si legge su il Secolo XIX – adesso sarei milionario. Dico solo che sto aspettando da un anno e mezzo l’esito della querela a Paragone. Tutto tace… due pesi e due misure. In ogni caso, mi pare che giudice abbia molto ridimensionato sia il fatto che la pretesa, 6 mila contro i 500 mila”.

L’avvocato ha concluso e rimarcato: “E’ una sentenza salomonica confidavamo in un maggior coraggio del giudice. In ogni caso, la richiesta formulata in ricorso era di 500.000 euro, ne sono stati riconosciuti solo 6.000 euro per il danno morale, tutte le altre domande risarcitorie e non degli eredi sono state respinte”. L’avvocato di Matteo Bassetti ha fatto sapere che ricorrerà in Appello.











