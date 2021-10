Bassetti lancia diretta Instagram per convincere no vax/ “Temete effetti ma poi…”

bassettIl professor Matteo Bassetti scende in campo per provare a convincere gli scettici dei vaccini anti Covid a sottoporsi alla somministrazione. Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha, infatti, lanciato una curiosa campagna social, “Io ti convinco”, per la quale è stata scelta una foto molto incisiva. C’è infatti Bassetti che punta il dito contro l’obiettivo e sotto compare la scritta “Io ti convinco”.

Nella didascalia invece: «Niente parolacce. Niente insulti. Solo argomenti scientifici per provare a convincere chi è scettico e indeciso se vaccinarsi. Rispondete a questo post dicendo se siete disponibili a parlare con me in diretta Instagram così che possa servire a chi verrà selezionato ma anche ad altri che vorranno ascoltare». Non è ancora chiaro quando verrà organizzata questa diretta Instagram, ma è sicuramente un’iniziativa molto interessante e che conferma l’impegno del professor Matteo Bassetti nel fare corretta divulgazione scientifica.

BASSETTI “PRENDERESTE QUALSIASI COSA SE…”

«Una normale mattina in corsia: farmaci pronti per essere somministrati», ha scritto Matteo Bassetti in un altro post su Instagram. L’infettivologo fa riferimento ad una foto che ha pubblicato in cui compaiono diversi farmaci. «Vedendoli penso a chi entra in ospedale per il Covid perché non vaccinato». Si tratta dei medicinali usati per curare i malati di Covid che arrivano nel suo reparto.

«La mia riflessione è “Ma perché non vi volete fare Il vaccino?” Perché avete paura degli effetti collaterali? Ma quando vi ricoveriamo non chiedete quali siano gli effetti collaterali nel breve o nel lungo termine del cortisone, degli antibiotici, del remdesivir, dei monoclonali, dell’ossigeno, dell’anakinra? Prendereste qualunque cosa se vi dicessimo che vi fa respirare meglio», ha aggiunto Matteo Bassetti. Quindi, ha concluso il suo post con un appello, l’ennesimo che lancia da quando c’è la pandemia Covid: «Evitate di arrivarci. Vaccinatevi».

