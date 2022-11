Bassetti: “Medici no vax? Non conoscono la scienza”/ “Sono negazionisti perché…”

Bassetti: “I medici no vax dovrebbero studiare”

I medici no vax sono tornati in corsia. Matteo Bassetti, a Zona Bianca, ha parlato proprio del reintegro di migliaia di colleghi negli ospedali italiani. Secondo il virologo, “Bisogna innanzitutto comprendere perché un medico non si è vaccinato. Ci sono i vaccini a mRna ma anche quelli proteici. Non essersi vaccinato dunque vuol dire non sapere che ci sono altri vaccini e farebbe bene a studiare quelli che sono i vaccini in generale”.

A detta di Bassetti, le persone sarebbero spaventate perché i medici sospesi non avrebbero mostrato fiducia nella scienza: “A me quello che spaventa sono le motivazioni che hanno spinto molti medici a non vaccinarsi. Il negazionismo… Credo che la gente abbia paura perché hanno negato quelli che erano gli effetti del Covid. Alcuni dicono: ‘Non mi vaccino e non vaccino i miei pazienti perché tanto ho gli strumenti per curarli meglio di quanto non facciano i vaccini’, dando loro Ivermectina e altri preparati non vagliati dalla scienza. Il problema sono le motivazioni e la gente credo che abbia dubbi sui medici che adducono questa motivazione. I vaccini per il Covid non sono solo quelli a mRna ormai vagliati dalla scienza ma c’erano anche altre soluzioni”.

Bassetti: “Andremo fino in fondo con le denunce”

Matteo Bassetti, a Zona Bianca, ha proseguito commentando le minacce di morte arrivate a lui così come a Liliana Segre, che nel corso degli ultimi anni si è espressa a favore dei vaccini: “Io do la massima solidarietà alla senatrice Segre che è stata vittima di minacce, come anche io. Liliana Segre fa bene a denunciare. La Procura di Genova ha quasi 100 persone sotto indagine. Non si rendono conto che dietro la tastiera c’è sempre un nome e in Italia c’è la possibilità di perseguire. Ogni volta che minacciate di morte la Segre, Bassetti o la sua famiglia, avrete fino in fondo. E a quel punto ci divertiremo noi in Tribunale”.

Infine, da parte del virologo, un commento su chi adduce false motivazioni per spiegare la mancata vaccinazione, come presunte iniezioni di microchip e simili castronerie: “Quando sento parlare certi personaggi rido. Se le persone li ascoltassero veramente, ci sarebbe da ridere. Siamo 400.000 medici in Italia. Solo 1.500 non si sono vaccinati. Diamo spazio ai veri medici. Il problema non esiste”.

