Bassetti: “Omicron? La politica ha sbagliato”/ “Vedere crollare le borse fa male”

Il professor Matteo Bassetti, stimato primario di Malattie infettive del San Martino di Genova, ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il medico si è soffermato sulla nuova variante del covid Omicron, e a riguardo ha spiegato: “Mi pare che nelle ultime ore si sta ridimensionando il fenomeno, montato esageratamente da stampa, economia e politica: vedere crollare le borse per una variante è un qualcosa che fa male. L’informazione è arrivata prima ai media che a noi e deve fare riflettere”.

Quindi Bassetti ha aggiunto: “Questa nuova variante ha subito moltissime variazioni ma che per fortuna sembra essere coperta da due dosi o ancora meglio da tre dosi e soprattutto i casi di infezione sono di forme lievi quindi vuol dire che chi è vaccinato è coperto”. Poi Bassetti ha proseguito: “Il messaggio che deve venire da questa nuova variante: evitare di fare terrorismo quando qualcuno lavora bene come il Sud Africa, perchè se no lo stimolo e fare come fanno altri paesi, come in est Europa dove non si fanno indagini. Il secondo messaggio è che bisogna vaccinare ancora di più, soprattutto in quei paesi in via di sviluppo perchè è solo così che potremo sconfiggere questo virus”

MATTEO BASSETTI: “VACCINO AI BAMBINI? SONO ASSOLUTAMENTE FAVOREVOLE”

Sul vaccino ai bambini: “L’approvazione di Aifa è scontata visto che è arrivata l’approvazione dell’Ema. Penso sia un’opportunità per i bimbi, già i pediatra si sono espressi in maniera favorevole, ma non perchè bisogna proteggere genitori e nonni, ma per proteggere loro: il vaccino può evitare di fargli fare le infezioni. In Italia adesso c’è la querelle di dire il vaccino per il morbillo ecc ecc si, e quello per il covid no. O i vaccini sono tutti buoni oppure sono tutti cattivi. Io sono sempre stato dalla parte delle vaccinazioni pediatriche, abbiamo la possibilità di avere un nuovo vaccino per evitare il covid quindi bene così. Potremo anche aspirare all’immunità di gregge con questo vaccino”.

Poi Bassetti ha aggiunto, tornando sulla variante Omicron: “Bisogna convincere quei 7 milioni di italiani che hanno detto no ai vaccini. La politica ha reagito in maniera sbagliata alla variante, bloccando i voli e isolare il Sud Africa: ci vuole calma e sangue freddo, non incutere terrore nella popolazione, ne va della nostra campagna vaccinale. Il messaggio che la politica ha dato al mondo è che il vaccino non serve a nulla contro questa variante, è un messaggio sbagliato”.



