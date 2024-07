Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini sono innamorati come il primo giorno anche se sono trascorsi più di 57 anni di matrimonio. Un grande amore quello nato tra la cantante e il compagno di vita che l’ha accompagnata in giro per il mondo come manager e tuttofare. Sin dal primo incontro Osvaldo ha lasciato il segno nella vita della giovanissima Orietta che ha ricordato: “ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito”. Tra i due scatta una forte complicità: si innamorarono e decidono di sposarsi condividendo la vita privata, ma anche quella lavorativa visto che Osvaldo è stato manager, produttore e anche autista per la moglie. “Abbiamo sempre lavorato assieme, mi portava dappertutto, e sempre con lui; non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava” – ha detto la cantante che si è descritta come una donna fortunata, visto che ha potuto lavorare sempre con la famiglia vicino.

Dall’amore tra Osvaldo Paterlini ed Orietta Berti sono nati anche due splendidi figli: Otis ed Omar che sono cresciuti con i nonni quando la mamma era impegnata in giro per il mondo. “Ho preferito non portarmi dietro i figli ma lasciarli a casa, dove vivevano mia madre e mia suocera. Di fatto li hanno allevati loro. I miei figli sentivano più mamme loro che me” – ha confessato la Berti.

Orietta Berti e l’amore per il marito Osvaldo Paterlini e i figli Omar e Otis

Il successo e la grande popolarità di Orietta Berti l’hanno portata a girare il mondo e durante le tournée internazionali non portava con se i suoi figli Omari e Otis. “Ho preferito fare un sacrificio io, anziché chiederlo a loro. Per anni ho fatto i salti mortali per riuscire a stare un po’ con loro: a volte viaggiavo di notte solo per vederli un’oretta, al mattino, prima che andassero a scuola, e poi ripartivo” – ha detto la Berti ricordando l’infanzia dei figli.

A starle accanto sempre, in ogni momento, il marito e compagno di vita Osvaldo Paterlini su cui ha confessato: “è il mio punto di riferimento da sempre. La passione cambia negli anni, ma è un sentimento che resta molto bello in ogni fase della sua evoluzione.A mio marito ho sempre detto: ‘Chiariamo subito se non siamo della stessa idea’. A volte serve discutere. Nella vita ogni giorno c’è un problema e bisogna sempre affrontare delle sfide”.