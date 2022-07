Bassetti “Quarta dose? Manca regista esterno come Figliuolo”/ “Senza di lui disastro”

Si “appella” all’ex commissario straordinario dell’emergenza covid, il generale dell’esercito italiano, Francesco Paolo Figliuolo, il professor Matteo Bassetti. Analizzando la campagna vaccinale attuale inerente la quarta dose, secondo booster che di recente l’Aifa ha esteso a tutti gli over 60 e a tutti i fragili, il noto camice bianco, direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha spiegato, ribadendo un pensiero già espresso più volte negli scorsi giorni: “Purtroppo – le sue parole ai microfoni dell’agenzia Adnkronos Salute – c’è da dire che questa campagna vaccinale 2022 rende ancora più merito al grande lavoro fatto dal generale Francesco Paolo Figliuolo”.

Minacciò via WhatsApp Matteo Bassetti: rinviato a giudizio/ Medico: “Soddisfatto”

E ancora: “Oggi manca completamente un regista esterno come è stato lui nel 2021″. Secondo il noto camice bianco genovese, se non ci fosse stato Figliuolo la campagna vaccinazione italiana fino alla terza dose sarebbe stata un vero disastro: “Pensate che disastro – dice a riguardo – sarebbe stata la campagna vaccinale” per le prime dosi “se fosse stata gestita dagli stessi che stanno gestendo le quarte dosi. Meno male che c’è stato Figliuolo che ci ha permesso di vaccinarci nel 90% dei casi. Quindi un applauso ancora più forte oggi va a lui. Mentre è un disastro annunciato quello delle quarte dosi. E credo che la campagna fatta in questo modo, e lanciata in questi giorni con testimonial il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, ne sia la dimostrazione. E’ una campagna molto ideologica e con l’ideologia nella medicina si va poco lontano”.

Bassetti vs Klaus Davi: “Lei è ignorante!”/ “Con lei non parlo, non capisce niente”

BASSETTI, LA QUARTA DOSE E IL NOBEL PARISI: “MASSIMO ESPERTO DI VACCINI…”

Bassetti aveva rilasciato altre dichiarazioni nella giornata di ieri in cui aveva attaccato la campagna del governo per la quarta dose, con protagonista Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica: “Ecco la campagna italiana per la quarta dose. “Chi è che consiglia agli italiani di farla perché protegge dalla malattia grave e perché se hai 60 anni sei più a rischio? Un illustre infettivologo universitario? Un immunologo di fama internazionale? Un igienista che ha dedicato tutta la vita alla ricerca sui vaccini? No. Il massimo esperto italiano di vaccini scelto dal ministro della Salute è il professor Parisi, premio Nobel per la fisica”. Quindi Bassetti aveva concluso la sua disamina con un eloquente: “Poi non ci si stupisca se la campagna sulla quarta dose è un fallimento totale. Il buongiorno si vede dal mattino”.

LEGGI ANCHE:

Bassetti: "Stop al bollettino, allarma la gente"/ "Ora basta parlare di Covid!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA