Bassetti: “Quirinale? Draghi o Berlusconi ottimi”/ E sui social impazza la polemica

Non solo virus. Il prof. Matteo Bassetti, ospite ad Agorà, si è concesso una divagazione di stampo politico. Il medico del San Martino di Genova è dall’inizio della pandemia uno degli esperti più presenzialisti nei vari talk televisivi, e più di una volta è stato interpellato su vicende che avevano a che fare con la politica, ma quasi sempre in relazione alle scelte che il governo avrebbe dovuto assumere in relazione al contenimento della pandemia. Stamattina, però, nel programma condotto da Luisella Costamagna su Rai 3, le cose sono andate diversamente visto che Bassetti ha detto la sua sul tema più prettamente politico (e basta) in assoluto: la partita per il Quirinale. C’è da dire che l’esperto si è mantenuto in equilibrio, mostrando un atteggiamento che qualcuno – per restare in tema – potrebbe definire “democristiano”, ma questo non è bastato ad evitare polemiche…

Matteo Bassetti: “Quirinale? Draghi o Berlusconi ottimi”

Ma cos’ha detto di preciso Bassetti rispetto alla corsa per il Colle? Ecco le sue parole: “Credo che ci siano tante persone molto valide che lo possono fare. Draghi per esempio potrebbe essere un ottimo presidente, ma anche il presidente Berlusconi, tanti. È una scelta politica. E chiunque sarà, sarà il presidente di tutti gli italiani”. Come detto le sue dichiarazioni hanno sollevato un polverone di polemiche. Il motivo ricorrente dei messaggi pubblicati dagli internauti sui social che hanno commentato le parole di Bassetti riguardava il fatto che Bassetti si fosse spinto in dichiarazioni che nulla avevano a che fare con il suo profilo professionale. Molti si sono scagliati contro il protagonismo di alcuni esperti di virologia ascesi, secondo alcuni, al grado di tuttologi: sarà questo il caso di Bassetti?

