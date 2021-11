BASSETTI: “STADI E BAR SOLO PER VACCINATI”/ “Così 1 milione vaccini in 2 settimane”

Il professor Matteo Bassetti è chiaro, siamo ufficialmente nella quarta ondata. Dunque, ha spiegato a “Da dentro i fatti” su TgCom24, occorre che l’esecutivo decida di intervenire in maniera incisiva per porre un argine ai contagi. Secondo il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, infatti, i provvedimenti assunti andavano bene forse fino a qualche tempo fa. Non certo adesso che il contagio è ripartito. Bassetti parte da un esempio pratico: “Le misure che il governo mette sui taxi dicendo che ci possono andare solo 2 persone della stessa famiglia mi sembrano misure cosmetiche. Perché non dire che su un taxi ci può salire la massima capienza, che sono 3 persone, se sono vaccinate? Questi sarebbero i messaggi che dobbiamo dare. Finiremo a dover rincorrere e a dover introdurre questi divieti più avanti, perché prima o poi ci arriveremo“.

Green Pass, Gelmini: “resta a 12 mesi”/ Costa (Salute) “serve riduzione”. Gli scenari

BASSETTI: “BAR, STADI E RISTORANTI SOLO PER VACCINATI”

Ma cosa ne pensa il prof. Bassetti dell’ipotesi di lockdown solo per i non vaccinati come accade per esempio in Austria? L’infettivologo ragiona: “Noi se vogliamo vedere i dati abbiamo fatto tantissime vaccinazioni, ma arriveremo a circa il 78-80% di popolazione che ha fatto le due dosi. Ma c’è un 20%, in parte costituito da bambini che si spera a breve potranno essere immunizzati, 7 milioni di italiani che non hanno ricevuto neanche una dose e sono scoperte da questa variante Delta. Dobbiamo fare in modo di convincere finché si può. Un modo è che alcune attività non indispensabili: penso ai bar, ai ristoranti, ai cinema, i teatri, gli stadi, le attività sportive al chiuso, siano accessibili unicamente a chi è vaccinato o guarito. Così in due settimane avremmo un milione di vaccinati in più“. Poi un monito: “Due giorni di valità per un tampone rapido è troppo. Poi c’è una mappa delle farmacie che fanno il tampone senza spingerlo troppo, si fermano all’inizio della narice. Lei sa che girano nell’ambiente no vax le mappe delle farmacie che fanno questo? Su questo bisognerebbe aumentare i controlli“.

LEGGI ANCHE:

Ricciardi: “Covid? Se pensi che si autoestingua muori”/ “Siamo lontani dalla fine”Pregliasco: “Natale? Se non sarà blindato dipende da noi”/ “E' l'ultima battaglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA