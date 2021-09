Bassetti “Vaccino a donne incinte protegge nascituri”/ “Scuola? Covid circolerà meno”

Matteo Bassetti consiglia il vaccino contro il Covid-19 alle donne incinte, in quanto protegge loro nel corso della gravidanza ed il nascituro nei mesi successivi al parto. L’infettivologo, ai microfoni di Tgcom24, ha parlato dei timori relativi agli effetti collaterali. “Questa diffidenza c’era stata anche in passato con l’influenza e la pertosse”, ha spiegato. I benefici, tuttavia, sono evidenti. “I sieri si possono somministrare dopo il terzo mese di gravidanza e sono una doppia protezione, perché la mamma può passare gli anticorpi anche al bambino”.

Il direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale San Martino, dunque, è tornato a rivolgere un appello generalizzato alla popolazione affinché aderisca alla campagna di vaccinazione, ovvero l’unica arma per contrastare la circolazione del virus. “Quelli che devono ai vaccini molto più di altri sono gli over 50, perché hanno fatto le malattie esantematiche e sanno cosa vuol dire evitare una grave infezione grazie alla possibilità di immunizzarsi”, ha detto. Inoltre, Matteo Bassetti ha ribadito come “il 97% di chi si vaccina non rischia di finire in terapia intensiva”.

Un ulteriore tema caldo del momento è quello relativo alla riapertura della scuola, ma Matteo Bassetti vuole frenare gli allarmismi. L’esperto, nel corso di un’intervista all’Adnkronos Salute, ha sottolineato che, grazie alle vaccinazioni, i rischi sono minori. “La maggior parte degli insegnanti e molti studenti vaccinati, per cui sono convinto che alla fine probabilmente il virus circolerà meno rispetto allo scorso anno”, ha detto.

Gli interventi, dunque, saranno mirati. L’ipotesi di ricorrere alla didattica a distanza nel Paese intero o in una regione, al momento, sembrerebbe scongiurata. “Non è possibile che vada una scuola intera in Dad e spero che ci vadano anche meno classi possibili”, ha assicurato. Il problema, tuttavia, è che probabilmente potrebbero nascere delle disuguaglianze tra le regioni, in virtù dei diversi livelli a cui è giunta la campagna di vaccinazione.

