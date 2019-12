Batman e Robin/ Video, su Italia 1 il film con George Clooney (13 dicembre 2019)

Batman e Robin ravviva la programmazione televisiva di Italia 1 per il primo pomeriggio di questo venerdì 13 dicembre 2019 a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1997 dalla Warner Bros per la regia di Joel Schumacher, soggetto tratto dai personaggi dei fumetti ideati da Bob Kane e sceneggiatura sviluppata da Akiva Goldsman. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Stephen Goldblatt, le musiche che compongono la colonna sonora sono state scritte da Elliott Goldenthal mentre nel cast figurano George Clooney, Chris O’Donnell, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone, Michael Gough e Pat Hingle.

Batman e Robin, la trama del film

Ecco la trama di Batman e Robin. La città di Gotham è costretta a fare i conti con una nuova ondata di delinquenza. I supereroi Batman e Robin devono occuparsi di una segnalazione di pericolo che arriva dalla banca centrale dove un pericoloso criminale conosciuto con il nome di Mr Freeze, sta cercando di rubare alcuni diamanti. Mister Freeze è stato vittima di un clamoroso incidente di laboratorio che ha modificato le genetica del suo corpo, abbassandone enormemente la temperature. Per poter vivere deve tenerla costantemente sotto i 50 gradi centigradi attraverso l’utilizzo di una speciale tuta costruita per questa esigenza. Il suo obiettivo è quello di prendere i diamanti ed utilizzarli per la creazione di una potentissima arma che consentirà di ghiacciare ogni cosa. Vuole tenere sotto scacco la città per ottenere in cambio il pagamento di una enorme somma di denaro che gli servirebbe per finanziare le ricerche scientifiche necessarie per trovare una cura utile per la moglie. Un’altra pericolosa minaccia arriva dal Sud America. Un esimio scienziato che lavora per conto della Wayne Enterprise, si sta occupando di alcune sperimentazioni per ottenere una sorta di siero in grado di trasformare le persona in una sorta di super soldati che potrebbero essere vendute come vere e proprie armi. Naturalmente tutto questo sta avvenendo all’insaputa di Bruce Wayne. Tuttavia mentre gli esperimenti vanno avanti, una dolce donna di nome Pamela scopre ogni cosa ed è pronta a denunciare il dottore il quale la blocca e la seppellisce in una zona dove sono presenti numerosi veleni realizzati in laboratori.

Questi veleni invece di ucciderla danno il via ad una modificazione genetica che le permettono di ottenere dei poteri. Li sfrutterà prima per uccidere il dottore e poi per tornare a Gotham per vendicarsi di Bruce Wayne, ritenuto il responsabile di tutto in quanto colui che sta finanziando le ricerche. Insomma per il povero Batman che altri non se non lo stesso Bruce Wayne, ci sono tantissime faccende e criminali di cui occuparsi a partire dallo stesso Mr Freeze il quale è riuscito nel mettere a segno la sua rapina in ragione di un’azione un po’ avventata da parte di Robin. A questo punto i due amici e supereroi dovranno cercare di sviluppare un piano per assicurare Freezer alla giustizia prima che inizi a congelare l’intera città di Gotham, rappresentando così una terribile minaccia dalla quale guardarsi quanto prima. Una vicenda che non sarà così semplice anche perché Alfred, storico maggiordomo di casa Wayne, è alle prese con la stessa malattia da cui è affetta la moglie di Freeze e l’unico al mondo che ne conosce un primo stadio di cura è lo stesso criminale. Insomma, ad un certo punto Batman si vedrà costretto nel chiedere l’aiuto del suo principale nemico.

