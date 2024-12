La storia d’amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis ha attirato l’attenzione dei media per diverso tempo, negli anni scorsi. Erano i tempi in cui il divo di Hollywood si era perdutamente innamorato dell’ex velina sarda, nonostante le malelingue descrivessero il loro rapporto e la loro frequentazioni studiati a tavolino. Nulla di più falso secondo i diretti interessati o, ancora più precisamente, secondo Elisabetta Canalis.

DENTRO IL VOTO USA/ 2. Da Selzer a Taylor Swift, quell’“infotainment” che ha tradito il popolo americano

Nella sua intervista rilasciata a Belve, la modella ha parlato dunque della sua relazione con George Clooney, ricordando i momenti più belli vissuti insieme, ma anche i bassi e il punto di non ritorno. Innanzitutto la showgirl ci tiene a precisare che la loro storia era vera, escludendo categoricamente l’ipotesi di una montatura. “Quella è una stron*ata”, chiarisce nel salotti di Fagnani a Belve.

FESTIVAL VENEZIA 2024/ Bene The Brutalist, ma il vero show sono i "lupi" Clooney e Pitt

Elisabetta Canalis, confessione a Belve sulla storia con George Clooney: “Mi ha insegnato una cosa…”

“George Clooney è l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”, confida. Sulla loro relazione, come dicevamo, sono circolate a lungo voci su un presunto contratto, ma nulla di questo sarebbe lontanamente verosimile. La Canalis riconosce di aver vissuti amori più potenti, rispetto a quello con George, poi accenna ai motivi della fine della relazione. “Perché ci siamo lasciati? La nostra storia è finita perché io me ne sono andata e lui non mi ha fermato”, la rivelazione di Canalis.

ELEZIONI USA 2024/ 2. Kennedy, un "momento di verità" quando tutto (o quasi) appare falsato

Elisabetta archivia così il suo legame con il celebre attore americano, facendo intendere di aver vissuto una storia vera e genuina, ma decisamente meno potente di altri amori della sua vita. Oggi la relazione con George Clooney è un lontano ricordo e non è chiaro in che rapporti siano rimasti l’ex velina e il mitico attore di Ocean’s Eleven.