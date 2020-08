Battiti Live oggi non va in onda, perché?/ Su Italia 1 il film La Mummia e torna il giorno.. (17 agosto 2020)

Battiti Live non va in onda stasera, perché? In molti avranno notato un cambiamento di programmazione su Italia 1 per oggi, 17 agosto 2020, con il concerto sostituito dal film La Mummia. La decisione pare legata al fatto che la settimana seguente a Ferragosto la gente è in ferie e quindi di media meno collegata alla televisione. Si è andati dunque verso questa scelta, prolungando la messa in onda di una settimana e saltando questa. L’episodio non si verifica per la prima volta quest’anno, già in passato abbiamo visto infatti diversi programmi rinviati e sostituiti da film o altre trasmissioni non legate strettamente al momento attuale. Più o meno condivisibile la scelta ha comunque creato discussione questo pomeriggio sui social network con diverse persone che hanno sottolineato di essere dispiaciuti della scelta.

Battiti Live non va in onda, La Mummia su Italia 1

Battiti Live sarà sostituito dunque da un film, su Italia 1 vedremo infatti La Mummia. Il film è stato girato nel 1999 e diretto da Stephen Sommers. Nel cast troviamo diversi attori di assoluto livello tra cui Brendan Fraser, Arnold Vosloo, Rachel Weisz e ancora molti altri. Si tratta di un remake di un classico dell’horror e primo capitolo della trilogia seguito da La Mummia – Il ritorno del 2001 e La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone. Alla sua uscita nei cinema segnò un successo importante, per l’utilizzo di effetti speciali di livello e soprattutto per un cast di grande esperienza. Inutile dirlo che in quel periodo Fraser bucava lo schermo, riuscendo a trasformare in oro ogni film in cui recitava e anche in questo caso la sua opera da Re Mida ebbe ottime risposte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA