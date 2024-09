La diretta streaming Battiti Live Compilation 2024 non poteva procedere meglio di così: una vera e propria sfilata della musica più suonata di questa estate e che, per i più nostalgici, renderà ancora più ostico l’avvicinarsi dell’autunno. Da Fedez ed Emis Killa, passando per Alessandra Amoroso; tutti gli artisti che stiamo apprezzando questa sera hanno colorato le serate degli italiani e riascoltare ogni singolo brano e l’euforia del pubblico è come tuffarsi nelle vibes di questa bella stagione prossima al tramonto. La diretta streaming Battiti Live Compilation 2024 è ancora tutta da vivere e sono ancora numerosi i cantanti e le canzoni che i telespettatori non vedono l’ora di ascoltare! (agg. Valerio Beck)

Le canzoni più attese!

Ancora qualche passo di lancetta e potremo finalmente gustare lo spettacolo in versione ‘mixata’ del concerto Battiti Live Compilation 2024. Le anticipazioni potrebbero bastare per rendere appetibile la diretta streaming, ma a rincarare la dose non possono non essere citate le canzoni più attese dell’evento canoro che ha allietato l’estate degli appassionati. Tanti i tormentoni sfornati nel corso di queste settimane ma, alcuni di essi, proseguono la scalata verso un successo che sembra non volersi limitare alla bella stagione.

In vista della diretta streaming Battiti Live Compilation 2024 spiccano due nomi su tutti: Tony Effe e Gaia. Con la canzone “Sesso e Samba” hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza, risuonando tra le spiagge e i locali densi di movida all’insegna dell’estate. Altrettanto in voga e da annoverare tra le canzoni più attese “Black Nirvana”, impreziosita dalla voce sempre graffiante di Elodie. Infine, come non citare anche “Mezzo Rotto” di Alessandra Amoroso e BigMama; il featuring che ha ‘incendiato’ l’estate 2024 è pronto ad essere servito nuovamente dalla diretta streaming di Battiti Live Compilation 2024. (agg. Valerio Beck)

Battiti Live compilation 2024: oggi l’ultimo appuntamento della stagione

Oggi, lunedì 2 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette Battiti Live Compilation 2024 ovvero il best della stagione appena conclusa di Battiti Live 2024 che è stata condotta da Alvin e Ilary Blasi con la partecipazione di Rebecca Staffelli che ha dato voce ai fan che hanno potuto fare domande ai propri beniamini che, nel corso delle varie serate, si sono alternati sul palco. La 22esima edizione della storica kermesse musicale di Radio Norba si è svolta a Molfetta e Otranto e da quest’ultima città è andato in onda il gran finale.

Nel corso della puntata speciale in onda oggi, i telespettatori avranno la possibilità di rivivere tutte le emozioni musicali, ma anche di divertirsi con Alvin e Ilary Blasi che, sul palco, hanno dato vita a siparietti simpatici e a gaffe che vale la pena rivedere.

Battiti Live Compilation 2024: i cantanti protagonisti

Dopo alcune gaffe e critiche ricevute nel corso della prima puntata di Battiti Live Compilation 2024, Ilary Blasi ha conquistato la fiducia del pubblico confermando di essere una perfetta padrona di casa. Stando alle anticipazioni riportate dal sito ufficiale di Radio Norba, tra gli altri vedremo Annalisa e Tananai, Tony Effe e Gaia, Alessandra Amoroso e Big Mama, Elodie, Emma e i The Kolors.

Nel corso della puntata speciale di Battiti Live, inoltre, sul palco torneranno anche i protagonisti del corpo di ballo tra cui spiccano tanti ex allievi di Amici di Maria De Filippi come Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari. E ancora Alessio Di Ponzio, Eleonora Cabras, Mattias Nigiotti, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Infine come special guest ci saranno anche Mattia Zenzola (vincitore della 22esima edizione Amici) e Tommaso Stanzani.

Come vedere in diretta streaming Battiti Live Compilation 2024

Diversamente dalle precedenti puntate, Battiti Live Compilation 2024 non è stata trasmessa da Radio Norba ed è quindi visibile oggi, lunedì 2 settembre, in prima serata su canale 5, a partire dalle 21.30. La sesta puntata della kermesse musicale può essere vista anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate già trasmesse in tv. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere anche le singole esibizioni di tutti gli artisti protagonisti dello show musicale.