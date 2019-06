Battleship/ Video, su Italia 1 il film con Rihanna e Liam Neeson (oggi, 21 giugno)

Battleship film che va in onda oggi, venerdì 21 giugno, su Italia 1 per la prima serata. L’ora di messa in onda è le 21:20. Il film è uscito in tutte le sale nel 2012 e alla regia troviamo Peter Berg. La sceneggiatura è stata invece frutto dell’opera di Eric e Jon Hoeber. Nel cast troviamo attori del calibro di Alexander Skarsgard, Liam Neeson e la cantante Rihanna. La casa di produzione che ha deciso di dare credito al progetto che ha portato a Battleship è la Universal Pictures, la quale ha voluto nel cast Liam Neeson, attore noto in tutto il mondo per la sua straordinaria interpretazione in Schindler’s List, pellicola del 1994. Molto importanti in questo film sono i costumi, la cui creazione è stata affidata al duo composto da Louise Mingenbach e Kill Tillman. Ma dopo aver scoperto i dettagli tecnici più importanti, andiamo a scoprire insieme qual è la trama di questa adrenalinica pellicola tra fantascienza ed avventura.

Battleship, la trama del film

Battleship si svolge nel 2005 e vediamo la Nasa pronta a lanciare un progetto su cui ha deciso di investire molto e il cui fulcro è la volontà di stabilire una specie di contatto con il cosiddetto Pianeta G, ovvero l’unico pianeta vicino alla Terra che sembra possedere le caratteristiche per ospitare esseri umani. Alcuni studi hanno ipotizzato che sul Pianeta G potrebbe vivere una popolazione assai dotata da un punto di vista intellettivo, che potrebbe addirittura finire con il costituire una minaccia per la Terra. A questo punto nel film c’è un salto temporale di 7 anni e si arriva al 2012, dove lo spettatore scopre come questa razza abitante sul Pianeta G si sia infiltrata sulla Terra con un avamposto e come il suo obiettivo sia esplorare la Terra per capire se è conquistabile. L’obiettivo degli alieni è infatti quello di sfruttare la propria intelligenza superiore per poter conquistare il pianeta. Tuttavia durante l’atterraggio ci sono dei problemi e decidono quindi, per non perdere il contatto con il proprio pianeta di usare proprio la zona in cui la la Nasa nel 2005 aveva avviato il progetto di conquista del Pianeta G. Tuttavia, consci che gli umani cercheranno di impedire tutto questo, creano un campo magnetico impenetrabile nella zona, difeso da mezzi di ogni tipo. Tuttavia le forze della marina militare americana inviate sul posto, decidono di provare in ogni modo a sconfiggere questa minaccia. Dopo una serie di tentativi andati a vuoto con ingenti perdite, uno degli ufficiali sembra capire come si possono contrastare gli alieni e alla fine comincia quella che si capisce presto sarà la battaglia finale da cui dipenderà la sopravvivenza dell’umanità e della Terra.

