Baustelle/ La band di “Charlie fa surf” prova il rilancio a Sanremo con i Coma_Cose

BAUSTELLE, OGGI DUETTO CON I COMA_COSE

In questa edizione di Sanremo 2023 i Coma_Cose duetteranno con i Baustelle, band in attività ormai da più di venticinque anni e punto di riferimento indiscusso del panorama musicale italiano contemporaneo. Il brano scelto: “Sarà perché ti amo”, una scelta classica, certo, ma non così scontata. Si tratta della prima collaborazione tra queste due band, vediamo subito cosa potrà nascere da questo incontro.

SIGNIFICATO TESTO "L'ADDIO" DEI COMA_COSE/ Dalla crisi al matrimonio (Sanremo 2023)

I Coma_Cose sono felicissimi di prendere di nuovo parte al Festival di Sanremo 2023 e di salire sul palco dell’Ariston accompagnati da una delle loro influenze musicali più di rilievo. Sicuramente si tratta di un accostamento davvero molto interessante e i Baustelle sperano grazie a questa opportunità di rilanciarsi un po’ dopo un periodo non proprio semplicissimo da gestire a livello professionale. Oltre una decina di anni fa riuscivano, grazie a canzoni come “Charlie fa surf”, senza però ripetersi dopo lo splendido album Amen.

COMA_COSE CON "L'ADDIO"/ A Sanremo 2023 convince: "Piace perché è vera"

BAUSTELLE UNA NUOVA OCCASIONE A SANREMO 2023 PER LA LORO CARRIERA

I Coma_Cose avrebbero da sempre voluto collaborare con i Baustelle, ed ecco che il palco dell’Ariston diventa il punto di incontro ideale per far avverare questo sogno. Nonostante le due band provengano da mondi musicali quasi diametralmente opposti: rap e rock, giusto per intenderci, i membri dei gruppi sembrano aver trovato un perfetto equilibrio a livello umano. Aspettiamo tutti trepidanti il 10 febbraio per ascoltare la loro versione di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Non a caso hanno scritto su Instagram: “Per noi suonare con i Baustelle è un sogno che si avvera. Ci siamo detti proviamoci e poco dopo eravamo in studio tutti insieme tra chiacchiere e strumenti. La cosa più bella è stata conoscere le persone dietro agli artisti… Ci siamo davvero divertiti e non vediamo l’ora di farlo insieme a tutti voi sul palco di Sanremo 2023, ricchi, poveri e romantici“. É così che la band ha gettato un primo indizio sulla scelta del brano. Assolutamente geniale, non vediamo l’ora di vederli sul palco!

LEGGI ANCHE:

Testo completo “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri/ Video, Cover a Sanremo 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA