Coma_Cose, chi sono: il nuovo singolo ‘Malavita’/ Dall’album in cantiere al ‘doppio’ sodalizio

Buona parte degli appassionati saranno forse ancora fermi a quello scambio di sguardi a Sanremo 2023: c’erano i Coma_Cose sul palco sulle note de “L’addio”. Un brano suggestivo, impreziosito dalla loro interpretazione che veicolò in maniera inconfutabile la magia salvifica dell’amore, non solo proprio. Di recente, il duo è tornato con un nuovo singolo – “Malavita” – che in un certo senso ‘spezza’ il legame con il genere quasi autobiografico che spesso hanno proiettato nella propria composizione artistica.

“Malavita”, questo il titolo del nuovo singolo lanciato lo scorso aprile da Fausto e California dei Coma_Cose e che, soprattutto nelle ultime settimane, sta riscuotendo ottimi risultati in termini di gradimento e streaming. Un brano che sfugge dal racconto intimo e che si incastona in un contesto pop a tratti più commerciale ma che non perde la brillantezza della loro poetica, sempre originale e carica di simbolismi densi di significato.

Un nuovo album in cantiere: l’ultimo in studio, Un meraviglioso modo di salvarsi, risale al 2022

Il seguito dei Coma_Cose è certamente cresciuto negli ultimi anni; complice anche la vetrina sanremese ma soprattutto l’evidente caratura artistica del duo composto da Fausto e California. I fan non vedono l’ora di poter assaporare un nuovo album che, con buone probabilità, dovrebbe vedere la luce il prossimo anno e con l’antipasto già servito ad aprile con il nuovo singolo “Malavita”.

I Coma_Cose saranno impegnati in un tour invernale che toccherà diverse città italiane, con l’intenzione di portare la loro musica a un pubblico sempre più vasto. “Non vediamo l’ora di tornare sul palco e di vivere queste emozioni con i nostri fan”, hanno detto, anticipando che il tour sarà caratterizzato da un set design innovativo e da una scaletta che includerà sia i nuovi brani sia i successi del passato. I Coma_Cose hanno anche rivelato di voler esplorare nuove collaborazioni, con artisti italiani e internazionali, per arricchire ulteriormente il loro sound. “Siamo sempre aperti a nuove influenze e a sperimentare. La musica è un linguaggio universale e vogliamo continuare a crescere e a evolverci”, ha detto California, lasciando intendere che ci sono già alcune sorprese in cantiere per il prossimo anno.

Una coppia da sogno che fa invidia tutti: quando l’amore e l’arte si intrecciano

Una curiosità evergreen che riguarda i Coma_Cose è ovviamente la particolarità del sodalizio che, per Fausto e California, non è solo artistico. Nella vita di tutti i giorni sono felicemente innamorati; un rapporto che negli anni è stato impreziosito e incentivato proprio dagli intenti comuni dal punto di vista artistico.

Con la canzone portata a Sanremo 2023 – “L’addio” – qualcuno aveva temuto al preludio di una separazione. Effettivamente, il testo rimanda alle difficoltà, alla crisi, al rischio di trovare un ostacolo difficile da superare nella quotidianità sentimentale. Fortunatamente, il succo della canzone celebra però non la fine bensì il punto di partenza; ovvero come l’amore possa trovare nelle difficoltà la spinta per cementarsi ulteriormente. “Ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia” – raccontavano Fausto e California dei Coma_Cose, come riporta Deejay – “La canzone ‘L’addio’ parla di un amore indissolubile, al di là di tutto…”

