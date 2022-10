“Bbc, script segreti in caso di blackout Uk”/ Guardian: “Blocchi fino a 48 ore”

La Bbc, l’emittente britannica televisiva e radiofonica avrebbe preparato degli “script segreti” nel caso in cui la Gran Bretagna dovesse interrompere volontariamente la corrente elettrica, un blackout derivante dall’impossibilità di soddisfare la richiesta per via della crisi energetici delle ultime settimane. A riportare la notizia è il tabloid Guardian, secondo cui appunto la Bbc sarebbe pronta nel caso in cui si verificassero dei blackout, e che verrebbero letti in onda molto probabilmente in inverno. Nel dettaglio si tratta di “sceneggiature” che il Guardian afferma di avere in possesso e che verrebbero lette in diretta radio per rassicurare il pubblico durante il blackout. In poche parole, se mai venisse tagliata la corrente, i britannici potranno sintonizzarsi sulla radio ricevendo il segnale della Bbc, uno scenario che abbiamo imparato a conoscere nei film apocalittici.

Fra i documenti visionati dal tabloid inglese ve ne è uno che prevede che un blackout potrebbe durare fino a due giorni, e ciò rischierebbe di mettere ‘estrema pressione’ sulla polizia e sui servizi ospedalieri, sottolinea lo stesso quotidiano d’Oltre Manica “I servizi di emergenza – il copione della Bbc – sono sottoposti a pressioni estreme. Si consiglia alle persone di non contattarle se non in caso di assoluta necessità”. Inoltre, in una parte del documento si legge: “Il governo ha detto che spera che l’energia venga ripristinata nelle prossime 36-48 ore”.

BBC, SCRIPT SEGRETI IN CASO DI BLACKOUT, E LA NATIONAL GRID EMETTE UN AVVISO…

“Diverse parti della Gran Bretagna – si legge ancora – inizieranno a ricevere forniture intermittenti prima di allora”. Secondo il Guardian la Bbc starebbe pianificando delle “situazioni ipotetiche”, e si pensa che gli script di cui sopra facciano parte di una pianificazione generale in ottica appunto blackout volontario.

Va detto che i ministri del Regno Unito hanno rassicurato i cittadini sul fatto che in vista dell’inverno non dovrebbe verificarsi un distaccamento della corrente elettrica, ma nel contempo la National Grid, multinazionale dei servizi elettrici londinese, avrebbe emesso un avviso di alimentazione per l’inverno, facendo sapere che nel peggiore dei casi l’elettricità potrebbe essere interrotta per un massimo di tre ore in vari giorni consecutivi. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha concluso dicendo: “I funzionari affermano che attualmente non ci sono rischi per l’approvvigionamento e la distribuzione di cibo. Ma stanno chiedendo alle persone di prestare attenzione ai vicini e ai parenti vulnerabili”.

