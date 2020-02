Beata Vergine Maria di Lourdes/ L’11 febbraio si celebrano apparizioni a Bernadette

L’11 febbraio ricorre la festa della Beata Vergine Maria di Lourdes in onore della prima apparizione avvenuta in quella data del lontano 1958. Le Apparizioni ebbero inizio per caso quando la giovane Bernadette si recò nel fiume Gave in compagnia di una sorella e di un’amica per raccogliere della legna. La Vergine apparve in una grotta vicino alla rupe di Massabielle lungo lo stesso fiume e fu visibile solo a Bernadette rimasta sola. Secondo il suo racconto la Signora aveva un aspetto giovane, era vestita di bianco con una fascia azzurra e con un lungo velo bianco sulla testa. In mano aveva un rosario dai grani bianchi mentre sui piedi nudi aveva due rose che brillavano di un color oro. Durante le successive apparizione la Vergine rivelò alla ragazza tre segreti da non rivelare ad alcuno. Dopo varie apparizioni la Signora suggerì a Bernadette di scavare nel terreno della grotta e nacque da lì la famosa sorgente oggetto di pellegrinaggio ogni anno da parte di fedeli e di ammalati. Iniziarono dunque le conversioni e le guarigioni miracolose che ad oggi sono diventate più di 7000 di cui 70 riconosciute ufficialmente dalla chiesa. I miracoli vengono dichiarati come tali solo dopo un’esame molto accurato e le documentazioni fornite dal Bureau Medical ossia l’ufficio delle Constatazioni mediche. La storia di Bernadette suscitò molta incredulità tra il pubblico ma si hanno testimonianze di conversioni improvvise a seguito di eventi e guarigioni considerate inspiegabili dagli scettici stessi. L’11 febbraio la Beata Vergine Maria di Lourdes viene commemorata in ogni chiesa con la messa solenne e il Santo Rosario. In alcune località italiane come Benevento e Campagnalta, si organizzano eventi all’insegna della musica e della gastronomia e serate corredate da spettacolari fuochi d’artificio. A Lourdes in onore della Vergine vengono praticate le immersioni nelle acque della grotta oltre alle celebrazioni solenni.

Beata Vergine di Lourdes, gli altri Beati di oggi

Oltre alla Beata Vergine di Lourdes l’11 febbraio vengono ricordati altri santi e beati tra cui Santa Elisa o Eloisa, il vescovo e martire San Castrense, papa San Gregorio II, papa San Pasquale I, il vescovo San Secondino, il martire francescano Beato Pietro da Cuneo, il religioso e martire San Tobia Borras Romeu e la serva di Dio Maria Ferrari.

